Romain Grosjean: "¡Ahora llamo a Toto Wolff!"

Lewis Hamilton dejará de ser piloto de Mercedes en 2025 y correrá para Ferrari. Los rumores sobre quién pilotará para Mercedes en su lugar junto a George Russell son constantes.

Un piloto ya se ha puesto el mono de Mercedes-Benz: el ginebrino Romain Grosjean. En realidad, hace tiempo que debería haberse sentado en el bólido de Lewis Hamilton.

Desde hace años se habla de que el ex piloto de GP Romain Grosjean podría pilotar uno de los Mercedes del inglés.

La prueba de Romain Grosjean en el Mercedes fue provocada por su terrible accidente con fuego en Bahrein en diciembre de 2020. En realidad, Romain Grosjean quería participar en el final del campeonato del mundo en Abu Dabi, pero su mano izquierda, gravemente herida, se lo impidió. Por consejo de sus médicos, el ginebrino decidió no correr en el circuito de Yas Marina.

El plan B de Grosjean era el siguiente: "Si Abu Dabi no funciona, entonces llamaré a todos los equipos de Fórmula 1 y veré si puedo organizar un test privado, sólo para dar 10 o 15 vueltas".

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, prometió entonces espontáneamente: "Si Romain no puede encontrar un coche de las escuderías para las que ha trabajado, le proporcionaremos un coche de carreras."



Durante el Gran Premio de Francia de 2021 en el Circuito Paul Ricard, Grosjean debía dar unas vueltas de demostración en el Mercedes W10 de Lewis Hamilton, campeón del mundo en 2019, tras lo cual estaba previsto un test de un día completo.



Pero cuando el GP de Francia se adelantó una semana para dar paso a dos rondas del Campeonato del Mundo en Austria, las vueltas de demostración se cancelaron: Grosjean, 179 veces participante en el GP, estaba pilotando IndyCar en Road Atlanta ese fin de semana.



Tampoco fue posible realizar una jornada completa de pruebas en el circuito Paul Ricard, prevista para el 29 de junio. Esto se debió a que las medidas contra el coronavirus en Francia en aquel momento estipulaban que los viajeros procedentes de EE.UU. debían entrar en cuarentena. Grosjean, que terminó séptimo en el Mundial de 2013, reaccionó en Twitter con sutil ironía: "Estoy esperando a que llegue la nueva actualización aerodinámica."



Grosjean bromea en Instagram: "Ahora es probablemente el momento adecuado para llamar a Toto Wolff".



En un tono un poco más serio, Grosjean dijo: "Todavía no hemos encontrado tiempo para el test, y eso es culpa mía. Pero tampoco es fácil, porque ahora tengo 30 fines de semana de carreras en los que no puedo probar. Ustedes se quejan de las 24 carreras de Fórmula 1, pero yo tengo 18 fines de semana de carreras sólo en la IndyCar Series, además de siete carreras de resistencia y cinco fines de semana de Fórmula 1 con el canal de televisión Canal+. Por eso no es fácil encontrar una fecha para el test", dijo el piloto de 37 años.





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 de febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island