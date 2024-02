Romain Grosjean : "Maintenant, je vais appeler Toto Wolff" !

Lewis Hamilton ne sera plus un pilote Mercedes en 2025, mais un pilote Ferrari. Il est clair que les rumeurs vont bon train quant à la personne qui le remplacera chez Mercedes aux côtés de George Russell.

L'un d'entre eux a déjà porté la combinaison de course de Mercedes-Benz : le Genevois Romain Grosjean. En fait, il aurait déjà dû prendre place dans la voiture de course de Lewis Hamilton.

En effet, il est question depuis des années que l'ancien pilote de GP Romain Grosjean conduise une Mercedes de l'Anglais.

Le déclencheur d'un test de Romain Grosjean dans la Mercedes a été son terrible accident d'incendie de décembre 2020 à Bahreïn. En fait, Romain Grosjean voulait participer à la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi, mais sa main gauche gravement blessée ne le lui permettait pas. Sur le conseil de ses médecins, le Genevois a renoncé à s'engager sur le circuit de Yas Marina.

Le plan B de Grosjean était le suivant : "Si cela ne se fait pas à Abu Dhabi, je vais appeler chaque équipe de Formule 1 pour voir si je ne peux pas faire un test privé, juste pour 10 ou 15 tours".

Le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a alors spontanément promis : "Si Romain ne trouve pas de véhicule dans l'environnement des écuries pour lesquelles il a travaillé - nous mettrons alors une voiture de course à sa disposition".



Dans le cadre du Grand Prix de France 2021 sur le circuit Paul Ricard, Grosjean devait faire des tours de démonstration dans la Mercedes W10 championne du monde 2019 de Lewis Hamilton, puis un test d'une journée entière était prévu.



Mais lorsque le GP de France a été avancé d'une semaine pour faire place à deux manches du championnat du monde en Autriche, les tours de démonstration ont été annulés : en effet, Grosjean, qui a participé 179 fois à des GP, pilotait ce week-end-là en IndyCar à Road Atlanta.



Un test d'une journée entière prévu le 29 juin sur le circuit Paul Ricard n'a pas non plus été possible. En effet, les mesures prises à l'époque contre Corona en France prévoyaient que les personnes arrivant des Etats-Unis devaient être mises en quarantaine. Grosjean, septième du championnat du monde 2013, a réagi sur Twitter avec une fine ironie : "J'attends juste que la nouvelle mise à jour aérodynamique soit là".



Grosjean a plaisanté sur Instagram : "C'est sans doute le bon moment pour appeler Toto Wolff".



Un peu plus sérieusement, Grosjean a déclaré : "Nous n'avons pas encore trouvé le temps de faire le test, et c'est ma faute. Mais ce n'est pas facile non plus, car j'ai maintenant 30 week-ends de course où je ne peux pas faire d'essais. Vous vous plaignez de 24 courses en Formule 1, mais j'ai 18 week-ends de course rien qu'en IndyCar, auxquels s'ajoutent sept engagements en endurance et cinq week-ends en Formule 1 avec la chaîne de télévision Canal+. Il n'est donc pas facile de trouver une date pour le test", explique le pilote de 37 ans.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island