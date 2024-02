Romain Grosjean: "Ora chiamo Toto Wolff!".

Nel 2025 Lewis Hamilton non sarà più un pilota Mercedes, ma correrà per la Ferrari. Si moltiplicano le voci su chi guiderà la Mercedes al suo posto, accanto a George Russell.

Un pilota ha già indossato la tuta da corsa Mercedes-Benz: Romain Grosjean di Ginevra. In realtà, avrebbe dovuto sedersi già da tempo nell'auto da corsa di Lewis Hamilton.

Da anni si parla di Romain Grosjean, ex pilota di GP, alla guida di una delle Mercedes dell'inglese.

Il test di Romain Grosjean sulla Mercedes è stato innescato dal suo terribile incidente con il fuoco in Bahrain nel dicembre 2020. Romain Grosjean avrebbe voluto partecipare alla finale del campionato del mondo ad Abu Dhabi, ma la mano sinistra gravemente ferita glielo ha impedito. Su consiglio dei suoi medici, il ginevrino ha deciso di non correre sul circuito di Yas Marina.

Il piano B di Grosjean era il seguente: "Se Abu Dhabi non dovesse funzionare, allora chiamerò tutti i team di Formula 1 e vedrò se posso fare un test privato, solo per 10 o 15 giri".

Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, ha poi promesso spontaneamente: "Se Romain non riuscirà a trovare un'auto tra le scuderie per cui ha lavorato, gli forniremo un'auto da corsa".



Durante il Gran Premio di Francia del 2021 sul Circuito Paul Ricard, Grosjean avrebbe dovuto effettuare dei giri dimostrativi sulla Mercedes W10 di Lewis Hamilton, campione del mondo 2019, dopodiché era previsto un test di un'intera giornata.



Ma quando il GP di Francia è stato anticipato di una settimana per far posto a due prove del Campionato del Mondo in Austria, i giri dimostrativi sono stati cancellati: Grosjean, che ha partecipato 179 volte al GP, era alla guida della IndyCar a Road Atlanta quel fine settimana.



Anche il test di un'intera giornata al Circuit Paul Ricard, previsto per il 29 giugno, non è stato possibile. Questo perché le misure contro il coronavirus in Francia all'epoca prevedevano che i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti dovessero essere messi in quarantena. Grosjean, che si è classificato settimo nel Campionato del Mondo 2013, ha reagito su Twitter con sottile ironia: "Sto solo aspettando che arrivi il nuovo aggiornamento dell'aerodinamica".



Grosjean scherza su Instagram: "Probabilmente è il momento giusto per chiamare Toto Wolff".



Su una nota un po' più seria, Grosjean ha detto: "Non abbiamo ancora trovato il tempo per il test, e questo è colpa mia. Ma non è nemmeno facile, perché ora ho 30 weekend di gara in cui non posso fare test. Voi vi lamentate delle 24 gare di Formula 1, ma io ho 18 weekend di gara solo nella IndyCar Series, più sette gare di endurance e cinque weekend di Formula 1 con il canale televisivo Canal+. Ecco perché non è facile trovare una data per il test", ha detto il 37enne.





