Romain Grosjean: "Agora estou a ligar ao Toto Wolff!"

Lewis Hamilton deixará de ser piloto da Mercedes em 2025 e passará a correr pela Ferrari. Há muitos rumores sobre quem irá conduzir para a Mercedes no seu lugar, ao lado de George Russell.

Um piloto já vestiu o fato de corrida da Mercedes-Benz: Romain Grosjean, de Genebra. Na verdade, ele já deveria estar sentado no carro de corrida de Lewis Hamilton há muito tempo.

Há anos que se fala do ex-piloto de GP Romain Grosjean a conduzir um dos Mercedes do inglês.

O teste de Romain Grosjean na Mercedes foi desencadeado por seu terrível acidente de incêndio no Bahrein em dezembro de 2020. Romain Grosjean queria efetivamente participar na final do campeonato do mundo em Abu Dhabi, mas a sua mão esquerda gravemente ferida impediu-o de o fazer. A conselho dos seus médicos, o natural de Genebra decidiu não correr no Circuito de Yas Marina.

O plano B de Grosjean era o seguinte: "Se Abu Dhabi não der certo, ligo para todas as equipes de Fórmula 1 e vejo se não posso fazer um teste particular, apenas por 10 ou 15 voltas".

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, prometeu espontaneamente: "Se Romain não conseguir encontrar um carro das equipes de corrida para as quais trabalhou, nós lhe forneceremos um carro de corrida".



Durante o Grande Prémio de França de 2021, no Circuito Paul Ricard, Grosjean deveria dar voltas de demonstração no Mercedes W10 de Lewis Hamilton, campeão mundial de 2019, após o que estava previsto um teste de dia inteiro.



Mas quando o GP de França foi antecipado uma semana para dar lugar a duas rondas do Campeonato do Mundo na Áustria, as voltas de demonstração foram canceladas: Grosjean, que já participou 179 vezes em GP, estava a conduzir a IndyCar em Road Atlanta nesse fim de semana.



O teste de um dia inteiro no Circuito Paul Ricard, previsto para 29 de junho, também não foi possível. Isto porque as medidas contra o coronavírus em França na altura estipulavam que os viajantes dos EUA tinham de ficar em quarentena. Grosjean, que terminou em sétimo lugar no Campeonato do Mundo de 2013, reagiu no Twitter com uma ironia subtil: "Estou apenas à espera que chegue a nova atualização da aerodinâmica".



Grosjean brinca no Instagram: "Agora é provavelmente o momento certo para ligar para Toto Wolff".



Numa nota um pouco mais séria, Grosjean disse: "Ainda não encontrámos tempo para o teste, e isso é culpa minha. Mas também não é fácil, porque agora tenho 30 fins-de-semana de corridas em que não posso testar. Estão a queixar-se de 24 corridas na Fórmula 1, mas eu tenho 18 fins-de-semana de corrida só na IndyCar Series, mais sete corridas de resistência e cinco fins-de-semana na Fórmula 1 com o canal de televisão Canal+. É por isso que não é fácil encontrar uma data para o teste", disse o piloto de 37 anos.





Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas