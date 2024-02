Dos velocidades

La velocidad con la que Sir Lewis Hamilton se convirtió en "Luigi Amiltone" fue impresionante, incluso para los estándares de la Fórmula 1. Y luego Ferrari, ¡cuando en los últimos años Aston Martin se ha consolidado como el primer puerto de escala para el concierto de despedida de los campeones del mundo! Aston: Todo el mundo se alegra de los éxitos respetables, el compañero de equipo no debería plantear ninguna tarea insuperable, además hay bonitos coches de empresa. Ferrari es exactamente lo contrario (excepto por los bonitos coches de empresa, claro).

Enfrentarse a un Charles Leclerc a los 40 años, cuando todo el mundo sabe lo rápido que es y él mismo siente la presión de demostrarlo por fin en los resultados, es una de las tareas más difíciles que te puedes plantear como piloto de carreras. ¿Cómo se siente el monegasco al tener a su lado a un siete veces campeón del mundo, cuando en realidad debería ser el hombre que guiara a los Rojos de vuelta al sol? La combinación Leclerc/Hamilton sería dinamita en cualquier equipo del mundo. Pero como se trata de Ferrari, puedes estar seguro de que cada detalle será exagerado. Mediodía en Maranello: ¿es Lewis Hamilton demasiado viejo, o Charles Leclerc nunca fue tan bueno como todos pensábamos? Habrá sangre, y el trabajo de la oficina de prensa de Ferrari será un poco más difícil.

Probablemente, sólo en los próximos años sabremos lo que realmente inclinó la balanza a favor del cambio. Pero podemos suponer que los egos de los jefes de equipo también desempeñaron un papel. Toto Wolff y Fred Vasseur se conocen (y a pesar de toda la competencia: se aprecian), por lo que Toto, como jefe de equipo campeón del mundo, tuvo el papel de hermano mayor durante muchos años y Fred, anteriormente jefe de equipos pequeños como Renault o Sauber, el papel de hermano pequeño. Fred ha salido ahora de la sombra de Toto.

Desde la época de Bernie Ecclestone, Kitzbühel se ha consolidado como un lugar de encuentro fuera de temporada. Toto también tiene una casa en los alrededores. En torno a la carrera de descenso, a finales de enero, siempre hay muchas oportunidades para reunirse y hacer negocios en un entorno apartado. La élite del automovilismo también estuvo en las montañas tirolesas en torno al 20 de enero de 2024. El acuerdo con Hamilton se confirmó el 1 de febrero.

La incorporación del siete veces campeón del mundo es el paso por el que se medirá la carrera de Vasseur en Maranello. Por cierto, Hamilton no sólo comparte historia con Toto Wolff, sino también con su rival: Lewis ganó la F3 para el equipo ART de Vasseur en 2005, y ganaron juntos el título de GP2 en 2006.

En cualquier caso, el movimiento de Ferrari fue oro puro para la Fórmula 1, con tanta atención antes incluso de que empezara la temporada y un favorito mediático para los próximos años: ¿qué más podrían querer los corazones de Liberty Media?

El lado lento

Tan rápido como se produjo el caso Hamilton, el asunto Andretti-Cadillac se está alargando. Y eso, a su vez, es una victoria de etapa para Toto Wolff, considerado uno de los más abiertos opositores a la entrada del nuevo equipo de América en la escudería. Las líneas argumentales son conocidas: Algunos quieren un equipo más, otros no quieren ver diluida su exclusividad. Hay argumentos para ambas partes. Se sabe que la FIA, cuya campaña contra Toto y su esposa Susie fracasó estrepitosamente a finales de año, está a favor de Andretti. F1/Liberty está en contra y argumenta que no hay valor añadido porque Andretti quería poner el nombre de Cadillac en los motores Renault en lugar de desarrollarlos ellos mismos. Andretti-Cadillac se comprometió a fabricar ellos mismos los motores, lo que, como sabemos, no es tan fácil.

Ahora la F1 gana tiempo y ha encontrado un buen argumento para ello: Si Andretti entrara en 2025, tendrían que volver a desarrollar un coche completamente nuevo para la nueva normativa en 2026 - y por desgracia, no se puede confiar en un recién llegado para hacer eso. Evidentemente, existe el temor de engendrar a un rezagado con un gran nombre cuyo rendimiento ensombrecería la inmaculada apariencia de la F1.

En el fondo, por supuesto, todo es cuestión de dinero. Cuanto más tiempo se evite que Andretti sea aceptado como el undécimo equipo, mayores serán las posibilidades de que uno de los equipos existentes se ponga a la venta después de todo y Michael Andretti se vea obligado a hacerse cargo de él en lugar de salir relativamente barato con el modelo de cuota de dilución. El quid de la cuestión: en caso de absorción, los ingresos se seguirían dividiendo por 10 en lugar de por 11.

Si un correo electrónico de la F1 acaba en la carpeta de correo no deseado de Andretti estos días y, por tanto, se cancela lamentablemente una reunión conjunta, esto entra en la categoría de "el hámster se comió los deberes". Pregunta del premio: ¿Veremos alguna vez a Hamilton en un Ferrari en una parrilla de F1 al mismo tiempo que un Cadillac de Andretti?