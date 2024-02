Deux vitesses

La vitesse avec laquelle Sir Lewis Hamilton est devenu "Luigi Amiltone" était époustouflante, même pour la Formule 1. Et puis Ferrari, alors que ces dernières années, Aston Martin s'est imposé comme la première adresse pour les adieux aux champions du monde ! Aston : tout le monde se réjouit des succès d'estime, le coéquipier ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, et il y a en outre de belles voitures de fonction. Ferrari, c'est tout le contraire (à l'exception de la question des belles voitures de fonction, bien sûr).

S'attaquer à 40 ans à un Charles Leclerc dont le monde entier connaît la vitesse et qui ressent lui-même la pression de le prouver enfin par des résultats, c'est l'une des tâches les plus dures que l'on puisse se fixer en tant que pilote de course. Comment le Monégasque vit-il le fait d'avoir un septuple champion du monde à ses côtés, alors qu'il devrait être l'homme qui ramène les Rouges au soleil ? La combinaison Leclerc/Hamilton serait de la dynamite dans n'importe quelle équipe du monde. Mais comme il s'agit de Ferrari, on peut être d'autant plus sûr que chaque détail sera gonflé de manière disproportionnée. High Noon à Maranello : Lewis Hamilton est-il trop vieux ou Charles Leclerc n'a-t-il jamais été aussi bon que nous le pensions tous ? There will be blood, et le travail du service de presse de Ferrari vient de devenir encore un peu plus difficile.

Nous ne saurons probablement que dans les années à venir ce qui a concrètement fait pencher la balance en faveur de ce changement. Mais on peut supposer que les egos des chefs d'équipe ont également joué un rôle. Toto Wolff et Fred Vasseur se connaissent (et, malgré la concurrence, s'apprécient), Toto, en tant que chef d'équipe champion du monde, ayant joué pendant de longues années le rôle du grand frère et Fred, auparavant patron de petites équipes comme Renault ou Sauber, celui du petit. Au plus tard maintenant, Fred est sorti de l'ombre de Toto.

Depuis l'époque de Bernie Ecclestone, Kitzbühel s'est imposé comme un hotspot pour les rencontres hors saison. Toto y possède également une maison dans le voisinage. Autour de la course de descente fin janvier, il y a toujours suffisamment d'occasions de se rencontrer et de faire des affaires dans un cadre isolé. L'élite du sport automobile s'est également retrouvée dans les montagnes du Tyrol autour du 20 janvier 2024. Le 1er février, l'accord avec Hamilton a été confirmé.

Le fait d'avoir fait venir le septuple champion du monde est le mouvement à l'aune duquel la carrière de Vasseur à Maranello sera jugée. Hamilton n'a pas seulement une histoire commune avec Toto Wolff, mais aussi avec son adversaire : en 2005, Lewis a gagné la F3 pour l'équipe ART de Vasseur et en 2006, ils ont remporté ensemble le titre en GP2.

Pour la Formule 1, le coup de Ferrari était en tout cas de l'or pur, car une telle attention avant la saison, avec en plus un succès médiatique durable pour les années à venir - le cœur de Liberty Media, que veux-tu de plus ?

Le côté lent

Autant l'affaire Hamilton est arrivée rapidement, autant celle d'Andretti-Cadillac traîne en longueur. Et c'est à nouveau une victoire d'étape pour Toto Wolff, considéré comme l'un des opposants les plus prononcés à l'arrivée de la nouvelle équipe américaine. Les arguments sont bien connus : Les uns veulent une équipe supplémentaire, les autres ne veulent pas voir leur exclusivité se diluer. Des arguments, il y en a des deux côtés. La FIA, dont la campagne contre Toto et sa femme Susie a échoué de manière spectaculaire en début d'année, se prononce comme chacun sait en faveur d'Andretti. F1/Liberty s'y oppose, arguant d'un manque de valeur ajoutée, car Andretti voulait apposer le nom de Cadillac sur des groupes motopropulseurs Renault au lieu de les développer lui-même. Il ne s'agissait pas d'un véritable engagement d'usine, ce à quoi Andretti-Cadillac a répondu en promettant de construire elle-même les moteurs - ce qui, comme chacun sait, n'est pas si simple.

La F1 joue désormais la montre et a trouvé un bon argument pour cela : Si Andretti s'engageait dès 2025, il lui faudrait à nouveau développer une toute nouvelle voiture pour le nouveau règlement de 2026, ce qui n'est malheureusement pas à la portée d'un nouveau venu. On craint manifestement de créer un retardataire désespéré avec un grand nom, dont les performances jetteraient une ombre sur l'image impeccable de la F1.

En arrière-plan, il y a bien sûr l'argent. Plus longtemps on pourra empêcher Andretti de devenir la onzième équipe, plus grandes seront les chances qu'une des équipes existantes soit mise en vente et que Michael Andretti soit contraint de la reprendre, au lieu de s'en tirer à relativement bon compte avec le modèle de la dilution fee. Le point essentiel : en cas de reprise, les recettes continueraient à être divisées par 10 au lieu de 11.

Si ces jours-ci, un mail de la F1 atterrit dans le dossier spam d'Andretti et qu'une rencontre commune est donc malheureusement, hélas, annulée, cela entre dans la catégorie "le hamster a mangé son travail scolaire". Question : verrons-nous un jour Hamilton dans une Ferrari et une Andretti-Cadillac sur la grille de départ d'une F1 ?