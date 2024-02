Due velocità

La velocità con cui Sir Lewis Hamilton si è trasformato in "Luigi Amiltone" è stata mozzafiato, anche per gli standard della Formula 1. E poi proprio la Ferrari, quando negli ultimi anni l'Aston Martin si è affermata come prima scelta per il concerto d'addio dei campioni del mondo! Aston: tutti sono felici per i successi di tutto rispetto, il compagno di squadra non dovrebbe avere compiti insormontabili, e in più ci sono belle auto aziendali. La Ferrari è l'esatto contrario (a parte le belle auto aziendali, ovviamente).

Affrontare un Charles Leclerc a 40 anni, quando tutto il mondo sa quanto sia veloce e lui stesso sente la pressione di doverlo finalmente dimostrare con i risultati, è uno dei compiti più difficili che ci si possa prefiggere come pilota. Come si sente il monegasco ad avere al suo fianco un sette volte campione del mondo, quando in realtà dovrebbe essere lui a riportare le Rosse al sole? L'accoppiata Leclerc/Hamilton sarebbe dinamitarda in qualsiasi squadra del mondo. Ma poiché si tratta della Ferrari, si può essere certi che ogni dettaglio sarà gonfiato a dismisura. Mezzogiorno inoltrato a Maranello: Lewis Hamilton è troppo vecchio o Charles Leclerc non è mai stato così bravo come tutti pensavamo? Ci sarà sangue, e il lavoro dell'ufficio stampa della Ferrari è appena diventato un po' più difficile.

Probabilmente scopriremo solo negli anni a venire cosa ha fatto pendere la bilancia a favore del cambiamento. Ma possiamo supporre che anche l'ego dei capi squadra abbia giocato un ruolo. Toto Wolff e Fred Vasseur si conoscono (e nonostante la competizione: si apprezzano), per cui Toto, in qualità di boss della scuderia campione del mondo, ha avuto per molti anni il ruolo di fratello maggiore e Fred, in precedenza boss di piccole scuderie come Renault o Sauber, il ruolo di fratello minore. Fred è ora uscito dall'ombra di Toto.

Dai tempi di Bernie Ecclestone, Kitzbühel si è affermata come località calda per gli incontri fuori stagione. Anche Toto ha una casa nelle vicinanze. In occasione della gara di discesa libera di fine gennaio, ci sono sempre molte occasioni per incontrarsi e fare affari in un ambiente appartato. Anche il gotha del motorsport si è recato sulle montagne tirolesi intorno al 20 gennaio 2024. L'accordo con Hamilton è stato confermato il 1° febbraio.

L'arrivo del sette volte campione del mondo è la mossa con cui si misurerà la carriera di Vasseur a Maranello. Tra l'altro, Hamilton non solo condivide una storia comune con Toto Wolff, ma anche con il suo rivale: Lewis ha vinto la F3 per il team ART di Vasseur nel 2005, e insieme hanno vinto il titolo GP2 nel 2006.

In ogni caso, la mossa della Ferrari è stata oro puro per la Formula 1, con tanta attenzione prima ancora dell'inizio della stagione e un favorito dai media per gli anni a venire: cosa potrebbero volere di più i cuori di Liberty Media?

Il lato lento

Con la stessa rapidità con cui è successo il caso Hamilton, la vicenda Andretti-Cadillac si sta trascinando. E questo, a sua volta, è una vittoria di tappa per Toto Wolff, che è considerato uno dei più schietti oppositori all'ingresso in squadra del nuovo team americano. Le argomentazioni sono note: Alcuni vogliono un team aggiuntivo, altri non vogliono vedere diluita la loro esclusività. Ci sono argomenti a favore di entrambe le parti. La FIA, la cui campagna contro Toto e sua moglie Susie è fallita in modo spettacolare all'inizio dell'anno, è notoriamente favorevole ad Andretti. La F1/Liberty è contraria e sostiene che non c'è valore aggiunto perché Andretti ha voluto mettere il nome Cadillac sui motori Renault invece di svilupparli in proprio. Si è detto che non si trattava di una vera e propria applicazione di fabbrica, per cui Andretti-Cadillac ha promesso di costruire da sé i motori, cosa che, come sappiamo, non è così facile.

Ora la F1 sta giocando sul tempo e ha trovato un buon argomento per farlo: Se Andretti entrasse nel 2025, dovrebbe sviluppare di nuovo una vettura completamente nuova per i nuovi regolamenti del 2026 e, purtroppo, non ci si può fidare di un nuovo arrivato per farlo. C'è ovviamente il timore di allevare un ritardatario senza speranza con un nome importante, le cui prestazioni getterebbero un'ombra sull'aspetto immacolato della F1.

Sullo sfondo, ovviamente, c'è una questione di soldi. Più a lungo si riuscirà a impedire ad Andretti di essere accettato come undicesimo team, maggiori saranno le possibilità che uno dei team esistenti venga messo in vendita e che Michael Andretti sia costretto a rilevarlo, invece di cavarsela relativamente a buon mercato con il modello della tassa di diluizione. Il nocciolo della questione: in caso di acquisizione, i ricavi continuerebbero a essere divisi per 10 anziché per 11.

Se in questi giorni un'e-mail della F1 finisce nella cartella spam di Andretti e un incontro congiunto viene purtroppo annullato, questo rientra nella categoria "il criceto ha mangiato i compiti". Domanda a premio: vedremo mai Hamilton su una Ferrari sulla griglia di partenza della F1 contemporaneamente a una Cadillac di Andretti?