Duas velocidades

A rapidez com que Sir Lewis Hamilton se transformou em "Luigi Amiltone" foi de cortar a respiração, mesmo para os padrões da Fórmula 1. E depois a Ferrari, quando nos últimos anos a Aston Martin se impôs como o primeiro porto de escala para o espetáculo de despedida dos campeões do mundo! Aston: Toda a gente fica feliz com sucessos respeitáveis, o companheiro de equipa não deve representar nenhuma tarefa intransponível e, além disso, há bons carros de empresa. A Ferrari é exatamente o oposto (exceto os bons carros da empresa, claro).

Enfrentar um Charles Leclerc aos 40 anos, quando o mundo inteiro sabe o quão rápido ele é e ele próprio sente a pressão de finalmente o provar em resultados, é uma das tarefas mais difíceis que se pode colocar a si próprio como piloto de corridas. Como é que o monegasco se sente ao ter um sete vezes campeão do mundo ao seu lado, quando na verdade deveria ser ele a conduzir os Reds de volta ao sol? A combinação Leclerc/Hamilton seria dinamite em qualquer equipa do mundo. Mas, como se trata da Ferrari, é mais do que certo que todos os pormenores serão exagerados. Meio-dia em Maranello: será que Lewis Hamilton está demasiado velho, ou será que Charles Leclerc nunca foi tão bom como todos pensávamos? Haverá sangue, e o trabalho da assessoria de imprensa da Ferrari ficou um pouco mais difícil.

Provavelmente, só nos próximos anos descobriremos o que de facto fez pender a balança a favor da mudança. Mas podemos assumir que os egos dos chefes de equipa também tiveram um papel importante. Toto Wolff e Fred Vasseur conhecem-se (e, apesar de toda a concorrência, apreciam-se), sendo que Toto, como chefe de equipa campeão do mundo, teve o papel de irmão mais velho durante muitos anos e Fred, anteriormente chefe de equipas pequenas como a Renault ou a Sauber, o papel de irmão mais novo. Fred saiu agora da sombra de Toto.

Desde o tempo de Bernie Ecclestone, Kitzbühel estabeleceu-se como um ponto de encontro na época baixa. Toto também tem uma casa na vizinhança. Em torno da corrida de downhill, no final de janeiro, há sempre muitas oportunidades para nos encontrarmos e fazermos negócios num ambiente isolado. A elite do desporto automóvel também esteve nas montanhas tirolesas por volta de 20 de janeiro de 2024. O acordo com Hamilton foi confirmado a 1 de fevereiro.

A contratação do sete vezes campeão do mundo é o passo que medirá a carreira de Vasseur em Maranello. Aliás, Hamilton não só partilha uma história comum com Toto Wolff, como também com o seu rival: Lewis venceu a F3 pela equipa ART de Vasseur em 2005 e conquistaram juntos o título da GP2 em 2006.

Em todo o caso, a mudança da Ferrari foi ouro puro para a Fórmula 1, com tanta atenção antes mesmo de a época começar e um favorito dos media para os próximos anos - que mais poderiam os corações da Liberty Media querer?

O lado lento

Tão rapidamente como o caso Hamilton aconteceu, o caso Andretti-Cadillac está a arrastar-se. E isso, por sua vez, é uma vitória de etapa para Toto Wolff, que é considerado um dos mais francos opositores à entrada da nova equipa americana na equipa. As linhas de argumentação são conhecidas: Uns querem mais uma equipa, outros não querem ver a sua exclusividade diluída. Há argumentos para ambos os lados. A FIA, cuja campanha contra Toto e a sua mulher Susie falhou espetacularmente no início do ano, é conhecida por ser a favor da Andretti. A F1/Liberty está contra e argumenta que não há valor acrescentado porque a Andretti queria colocar o nome Cadillac nos motores Renault em vez de os desenvolver ela própria. Foi dito que não se tratava de uma aplicação genuína de fábrica, pelo que a Andretti-Cadillac prometeu construir os motores ela própria - o que, como sabemos, não é assim tão fácil.

Agora, a F1 está a ganhar tempo e encontrou um bom argumento para isso: Se a Andretti entrasse em 2025, teria de desenvolver um carro completamente novo para os novos regulamentos em 2026 - e, infelizmente, não se pode confiar num recém-chegado para o fazer. Existe obviamente o receio de criar um retardatário sem esperança com um grande nome, cujo desempenho lançaria uma sombra sobre a aparência imaculada da F1.

No fundo, é claro, é tudo uma questão de dinheiro. Quanto mais tempo a Andretti for impedida de ser aceite como a décima primeira equipa, maiores serão as hipóteses de uma das equipas existentes ser posta à venda e Michael Andretti ser forçado a assumi-la, em vez de se safar de forma relativamente barata com o modelo de taxa de diluição. O cerne da questão: no caso de uma aquisição, as receitas continuariam a ser divididas por 10 em vez de 11.

Se um e-mail da F1 for parar à pasta de spam de Andretti e uma reunião conjunta for, infelizmente, cancelada, isso entra na categoria de "o hamster comeu o trabalho da escola". Pergunta do prémio: Será que alguma vez veremos Hamilton num Ferrari na grelha de partida da F1 ao mesmo tempo que um Cadillac da Andretti?