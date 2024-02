Hamilton contre Leclerc chez Ferrari : l'âge fait la différence

L'ancien pilote d'usine Ferrari René Arnoux en est convaincu : "Lors du prochain duel d'écurie entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc, l'âge des deux pilotes jouera un rôle décisif".

Lewis Hamilton fera son entrée chez Ferrari en 2025, à l'âge de 40 ans. Son coéquipier à Maranello sera Charles Leclerc, le Monégasque étant de douze ans son cadet. Pour l'ancien pilote Ferrari René Arnoux, cela peut faire la différence entre la victoire et la défaite.

Arnoux, qui a couru pour Ferrari pendant plus de deux ans au début des années 1980 et qui a terminé troisième du championnat du monde 1983 avec le constructeur italien, déclare à nos confrères de la Gazzetta dello Sport : "Je pense que Leclerc est plus mûr aujourd'hui en tant que pilote qu'Hamilton ne l'était à l'époque au même âge. Hamilton ne s'arrime certainement pas à Ferrari pour y jouer les seconds violons. Il va y avoir du feu !"

Arnoux, aujourd'hui âgé de 75 ans, poursuit : "Lors du prochain duel d'écurie entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc, l'âge des deux pilotes jouera un rôle décisif. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte, comme le nombre de courses et les voyages fatigants. Il n'y a aucun doute : Hamilton est un grand champion, mais je ne suis pas convaincu qu'un pilote de la Formule 1 moderne puisse encore remporter un titre de champion du monde à plus de 40 ans".

"Je ne pense pas que Charles Leclerc se laissera piéger par le fait qu'Hamilton vienne chez Ferrari. Il est conscient que Lewis a déjà atteint un certain âge. Et si Hamilton roule très fort, nous pouvons tous nous réjouir d'une belle rivalité".



Lewis Hamilton chez Ferrari, cela fait aussi des perdants. Arnoux, qui a participé 149 fois à des GP, fait remarquer : "Pour Carlos Sainz, tout cela est très embarrassant. Recevoir une telle gifle avant même le début de la saison ne lui fait certainement pas de bien, et je doute que nous assistions à nouveau à un exploit de sa part comme en septembre 2023 à Singapour. Si j'avais reçu une telle nouvelle à l'époque, elle me serait restée en travers de la gorge de manière insupportable".





