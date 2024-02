Hamilton contro Leclerc alla Ferrari: decide l'età

Lewis Hamilton entrerà in Ferrari nel 2025 a 40 anni. Il suo compagno di squadra a Maranello sarà Charles Leclerc, il monegasco ha dodici anni in meno. Per l'ex pilota della Ferrari René Arnoux, questo potrebbe fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Arnoux, che ha gareggiato per la Ferrari per più di due anni all'inizio degli anni Ottanta e ha concluso il Campionato del Mondo 1983 con gli italiani, ha dichiarato ai colleghi della Gazzetta dello Sport: "Penso che Leclerc sia più maturo come pilota oggi di quanto lo fosse Hamilton alla stessa età. Hamilton non si unisce certo alla Ferrari per fare il secondo incomodo. Ci saranno i fuochi d'artificio!".

Arnoux, che oggi ha 75 anni, continua: "L'età dei due piloti giocherà un ruolo decisivo nel prossimo duello in pista tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Ci sono numerosi fattori in gioco, come il numero di gare e i viaggi faticosi. Non c'è dubbio che Hamilton sia un grande campione, ma non sono convinto che un pilota della Formula 1 moderna possa ancora vincere un titolo mondiale a oltre 40 anni".

"Non credo che Charles Leclerc si lasci ingannare dal fatto che Hamilton sia passato alla Ferrari. Si rende conto che Lewis ha già raggiunto una certa età. E se Hamilton guiderà davvero bene, allora potremo aspettarci una grande rivalità".



Lewis Hamilton alla Ferrari crea anche dei perdenti. Il 149 volte partecipante al GP Arnoux sottolinea: "Per Carlos Sainz tutto questo è molto imbarazzante. Ricevere uno schiaffo del genere prima dell'inizio di una stagione non gli fa certo bene, e dubito che vedremo un altro exploit da parte sua come quello di Singapore nel settembre 2023. Se avessi ricevuto una notizia del genere all'epoca, sarebbe stato insopportabile per me".





