Hamilton contra Leclerc na Ferrari: a idade decide

Lewis Hamilton vai juntar-se à Ferrari em 2025, já com 40 anos. O seu companheiro de equipa em Maranello será Charles Leclerc, o monegasco é doze anos mais novo. Para o antigo piloto da Ferrari, René Arnoux, este facto pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota.

Arnoux, que competiu pela Ferrari durante mais de dois anos no início da década de 1980 e terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 1983 com os italianos, disse aos nossos colegas da Gazzetta dello Sport: "Penso que Leclerc é mais maduro como piloto atualmente do que Hamilton era com a mesma idade. Hamilton não vai para a Ferrari para ser o segundo piloto. Vai haver fogo de artifício!".

Arnoux, que tem agora 75 anos, continua: "A idade dos dois pilotos vai desempenhar um papel decisivo no próximo duelo estável entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Há muitos factores envolvidos - como o número de corridas e as viagens cansativas. Não há dúvida de que Hamilton é um grande campeão, mas não estou convencido de que um piloto da Fórmula 1 moderna ainda possa ganhar um título de campeão mundial com mais de 40 anos."

"Acho que Charles Leclerc não se deixará enganar pelo facto de Hamilton se juntar à Ferrari. Ele percebe que Lewis já atingiu uma certa idade. E se Hamilton conduzir muito bem, então podemos todos esperar uma grande rivalidade."



Lewis Hamilton na Ferrari também cria perdedores. Arnoux, 149 vezes participante no GP, salienta: "Para Carlos Sainz, tudo isto é muito embaraçoso. Receber uma bofetada destas antes do início de uma época não é certamente bom para ele e duvido que vejamos outra façanha dele como a de Singapura em setembro de 2023. Se eu tivesse recebido uma notícia destas na altura, teria sido insuportável para mim".





