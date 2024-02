Nuevo puzzle Rarezas de carreras: El Mayflyer

Cada semana presentamos un pedacito de la historia del automovilismo, normalmente procedente de los archivos de nuestros socios de la agencia fotográfica británica LAT. El procedimiento es muy sencillo: dinos a quién reconoces, dónde y cuándo se tomó la foto (ejemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) y con un poco de suerte podrás ganar un pequeño premio. No olvides tu nombre, dirección, año de nacimiento y número de teléfono. Envía tu solución a: mathias.brunner@speedweek.com.

La fecha límite para participar es la medianoche del domingo de la semana en curso.

La solución correcta de la última vez: el inglés Derek Bell conduciendo un Ferrari 312 en la Copa de Oro de 1968 en Oulton Park, que no es una carrera de Fórmula 1, con Jochen Rindt detrás de él en un Brabham.

Como dato, habíamos dado la pista de que un compromiso con Ferrari no resultó en el esperado gran avance para muchos pilotos de carreras. Bell no fue una excepción. "Me iba bien en la Fórmula 2 y recibí una oferta de Ferrari. Tras una prueba en Maranello y una visita a la fábrica, me ofrecieron un contrato".

"Mi primera carrera para Ferrari fue en Fórmula 2, hice la pole en la primera carrera y gané la segunda. Mi primera carrera de Fórmula 1 fue la Copa de Oro en Oulton Park, e hice mi debut en GP para Ferrari en Monza, de todos los lugares. Luego corrí carreras de coches deportivos para Ferrari junto a Ronnie Peterson en 1970".



Aunque la esperada carrera de GP vestido de rojo se quedó en nada, Bell mira atrás sin amargura: "Uno de los mejores recuerdos de mi carrera como piloto es haber pilotado para la escudería más famosa del mundo".



Ferrari pasó apuros en la Fórmula 1 a finales de la década de 1960 y se concentró en alinear un coche que se confió a Chris Amon, considerado el mejor piloto de pruebas de su época; el programa de Fórmula 2 se dio por concluido y el momento no era el adecuado para Bell en Ferrari.



Lo que Bell perdió en los monoplazas, lo compensó en los deportivos: En 1970, participó por primera vez en las 24 Horas de Le Mans. En aquella época, como ya se ha mencionado, pilotó en el equipo de trabajo de Ferrari junto a Ronnie Peterson y en el Ferrari 512 S, que la Scuderia lanzó como competidor del Porsche 917.



En el legendario equipo Gulf de John Wyer Automotive (o su sucesor, Gulf Research Racing), pilotó el legendario Porsche 917 junto a Jo Siffert y logró la victoria absoluta en Le Mans en 1975, en el Gulf GR8 descapotable junto a Jacky Ickx.



Bell se convirtió en piloto oficial de Porsche en 1981 y consiguió su segunda victoria en la Sarthe francesa ese mismo año con el Porsche 936.



El nacimiento del Grupo C en 1982 fue seguido inmediatamente por el siguiente triunfo en el Porsche 956, por tercera vez junto a Jacky Ickx.



Las dos victorias siguientes se produjeron en 1985 y 1986 (ahora con el Porsche 962) con Hans-Joachim Stuck y Al Holbert. La etapa de Derek Bell en Porsche, en particular, le ha valido un lugar especial en la memoria de los aficionados a los coches deportivos. Sin duda, muchos recuerdan al británico con el legendario mono de carreras Rothmans. También ganó el título de pilotos para Porsche en 1985 y 1986 en el Campeonato del Mundo de Coches Deportivos, el precursor del actual FIA WEC.



Bell compitió en las 24 Horas de Le Mans hasta 1996 (entonces con un McLaren F1 GTR). Desde su debut en el clásico de resistencia, sólo ha faltado a la carrera en 1984, con lo que su número total de participaciones en Le Mans asciende a 26. Disputó la carrera de 12 horas de Sebring 15 veces, pero nunca ganó en Florida Central. En cambio, triunfó con un deportivo en los mejores circuitos del mundo: Le Mans, Daytona (tres veces), Nürburgring, Spa-Francorchamps y Silverstone.



Y llegamos al nuevo puzzle: esta vez mostramos un coche que sólo compitió una vez en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, la foto muestra el vehículo bien conservado en Goodwood. ¿De qué coche de carreras se trata?



¡Participa tú también! Envía tu solución a: mathias.brunner@speedweek.com. La fecha límite para participar es la medianoche del domingo de la semana en curso.