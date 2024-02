Nouvelle énigme Racing-Rarity : L'éphémère

Dans notre énigme Racing-Rarity, on voit une voiture de course qui est devenue un classique d'un jour de la Formule 1. Qui est représenté ici ? Où et quand cette photo a-t-elle été prise ?

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau de l'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com.

La date limite d'envoi est le dimanche de la semaine en cours, à minuit.

La bonne solution de la dernière fois : l'Anglais Derek Bell conduit une Ferrari 312 lors de la Gold Cup de 1968 à Oulton Park, qui n'est pas une course de Formule 1, et derrière lui on peut voir Jochen Rindt dans une Brabham.

Nous avions donné comme conseil qu'un engagement chez Ferrari n'a pas permis à de nombreux pilotes de percer. C'est le cas de Bell. "J'étais bien parti en Formule 2 et j'ai reçu une offre de Ferrari. Après un test à Maranello et une visite de l'usine, j'ai reçu un contrat".

"Ma première course pour Ferrari était en Formule 2, j'ai fait la pole position lors de la première course et j'ai gagné la deuxième. Ma première course de Formule 1 a été la Gold Cup à Oulton Park, j'ai fait mes débuts en GP pour Ferrari justement à Monza. De plus, en 1970, j'ai participé à des courses de voitures de sport pour Ferrari aux côtés de Ronnie Peterson".



Bien que la carrière GP espérée en rouge n'ait pas abouti, Bell regarde en arrière sans amertume : "Le fait d'avoir couru pour l'écurie la plus célèbre du monde fait partie des plus beaux souvenirs de ma carrière de pilote".



A la fin des années 1960, Ferrari a eu du mal à s'imposer en Formule 1 et s'est concentré sur l'utilisation d'une seule voiture, confiée à Chris Amon, considéré comme le meilleur pilote d'essai de son époque, le programme de Formule 2 a été arrêté, pour Bell chez Ferrari, le timing n'était tout simplement pas bon.



Ce que Bell a manqué en monoplace, il l'a rattrapé en voiture de sport : En 1970, il a participé pour la première fois aux 24 heures du Mans. A l'époque, comme nous l'avons dit, dans l'équipe d'usine Ferrari aux côtés de Ronnie Peterson et dans la Ferrari 512 S que la Scuderia avait lancée comme produit concurrent de la Porsche 917.



Au sein de la légendaire équipe Gulf de John Wyer Automotive (ou de son successeur, le Gulf Research Racing), il a piloté la légendaire Porsche 917 aux côtés de Jo Siffert et a remporté la victoire finale au Mans en 1975 - dans la Gulf GR8 ouverte avec Jacky Ickx.



En 1981, Bell est devenu pilote d'usine Porsche et a remporté la même année sa deuxième victoire dans la Sarthe française au volant de la Porsche 936.



La naissance du groupe C en 1982 a été suivie d'un autre triomphe au volant de la Porsche 956, pour la troisième fois aux côtés de Jacky Ickx.



En 1985 et 1986, les deux victoires suivantes (désormais en Porsche 962) ont eu lieu avec Hans-Joachim Stuck et Al Holbert. C'est surtout grâce à son passage chez Porsche que Derek Bell a acquis une grande place dans la mémoire des fans de voitures de sport. Nombreux sont ceux qui se souviennent du Britannique portant la légendaire combinaison de course Rothmans. Pour Porsche, il a également remporté en 1985 et 1986 le titre de pilote dans le championnat du monde des voitures de sport - le précurseur de l'actuel FIA WEC.



Jusqu'en 1996 (à l'époque sur une McLaren F1 GTR), Bell a participé aux 24 Heures du Mans. Depuis ses débuts dans la classique d'endurance, il n'a manqué que la course de 1984, ce qui porte son total à 26 participations au Mans. Il a participé 15 fois aux 12 heures de Sebring, mais n'a jamais remporté de victoire dans le centre de la Floride. En revanche, il a triomphé en voiture de sport sur les plus grands circuits du monde : Le Mans, Daytona (trois fois), Nürburgring, Spa-Francorchamps, Silverstone.



Voici donc la nouvelle énigme : cette fois-ci, nous montrons une voiture qui n'a pris qu'une seule fois le départ du championnat du monde de Formule 1, ici sur la photo, la voiture bien conservée à Goodwood. De quelle voiture de course s'agit-il ?



