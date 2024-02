Nuovo puzzle Rarità da corsa: Il Mayflyer

Ogni settimana presentiamo un piccolo pezzo di storia del motorsport, di solito proveniente dagli archivi dei nostri partner dell'agenzia fotografica britannica LAT. La procedura è molto semplice: diteci chi riconoscete, dove e quando è stata scattata la foto (esempio: Jo Siffert, Monza, 1970) e con un po' di fortuna potreste vincere un piccolo premio. Non dimenticate il vostro nome, indirizzo, anno di nascita e numero di telefono. Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com.

La soluzione corretta dell'ultima volta: l'inglese Derek Bell alla guida di una Ferrari 312 nella Gold Cup del 1968 a Oulton Park, che non è una gara di Formula 1, con Jochen Rindt dietro di lui su una Brabham.

Come suggerimento, avevamo dato la notizia che l'impegno con la Ferrari non aveva portato alla svolta sperata per molti piloti. Bell non ha fatto eccezione. "Stavo andando bene in Formula 2 e ricevetti un'offerta dalla Ferrari. Dopo un test a Maranello e una visita alla fabbrica, mi fu offerto un contratto".

"La mia prima gara per la Ferrari è stata in Formula 2, ero in pole position nella prima gara e ho vinto la seconda. La mia prima gara di Formula 1 è stata la Gold Cup a Oulton Park, mentre il mio debutto in GP per la Ferrari è avvenuto proprio a Monza. In seguito, nel 1970, ho corso gare di auto sportive per la Ferrari a fianco di Ronnie Peterson".



Anche se la sperata carriera in rosso non è andata a buon fine, Bell guarda al passato senza amarezza: "Uno dei ricordi più belli della mia carriera è che ho guidato per la scuderia più famosa del mondo".



Alla fine degli anni Sessanta, la Ferrari faticava in Formula 1 e si concentrava sullo schieramento di una vettura affidata a Chris Amon, considerato il miglior collaudatore dell'epoca; il programma di Formula 2 fu interrotto e il momento non era adatto per Bell alla Ferrari.



Ciò che Bell non riuscì a fare con le monoposto, lo recuperò con le auto sportive: Nel 1970 partecipò per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans. In quel periodo, come già detto, guidò nel team Ferrari works al fianco di Ronnie Peterson e sulla Ferrari 512 S, che la Scuderia aveva lanciato come concorrente della Porsche 917.



Nel leggendario team Gulf della John Wyer Automotive (o nel suo successore, Gulf Research Racing), guidò la leggendaria Porsche 917 al fianco di Jo Siffert e ottenne la vittoria assoluta a Le Mans nel 1975 - sulla Gulf GR8 aperta insieme a Jacky Ickx.



Bell divenne poi pilota ufficiale Porsche nel 1981 e ottenne la sua seconda vittoria alla Sarthe francese nello stesso anno con la Porsche 936.



La nascita del Gruppo C nel 1982 fu immediatamente seguita dal successivo trionfo con la Porsche 956, per la terza volta al fianco di Jacky Ickx.



Le due vittorie successive sono state ottenute nel 1985 e nel 1986 (ora con la Porsche 962) con Hans-Joachim Stuck e Al Holbert. Il periodo trascorso da Derek Bell alla Porsche, in particolare, gli ha fatto guadagnare un posto speciale nella memoria degli appassionati di auto sportive. Molti ricordano sicuramente il britannico con la leggendaria tuta da corsa Rothmans. Ha anche vinto il titolo piloti per Porsche nel 1985 e nel 1986 nel Campionato del Mondo per Auto Sportive, il precursore dell'attuale FIA WEC.



Bell ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans fino al 1996 (allora su una McLaren F1 GTR). Dal suo debutto nella classica di durata, ha saltato la gara solo nel 1984, portando a 26 il numero totale di presenze a Le Mans. Ha partecipato alla 12 ore di Sebring 15 volte, ma non ha mai vinto nella Florida centrale. Ha invece trionfato su un'auto sportiva nei più grandi circuiti del mondo: Le Mans, Daytona (tre volte), Nürburgring, Spa-Francorchamps e Silverstone.



Ed eccoci al nuovo rompicapo: questa volta si tratta di un'auto che ha partecipato solo una volta al Campionato mondiale di Formula 1. La foto mostra il veicolo ben conservato a Goodwood. Di quale auto da corsa si tratta?



