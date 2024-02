Novo puzzle Corrida de raridades: O mayflyer

Todas as semanas apresentamos um pequeno pedaço da história do desporto automóvel, normalmente dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT. O procedimento é muito simples - diga-nos quem reconhece, onde e quando a fotografia foi tirada (exemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) e, com um pouco de sorte, poderá ganhar um pequeno prémio. Não se esqueça do seu nome, morada, ano de nascimento e número de telefone. Envie a sua solução para: mathias.brunner@speedweek.com.

A data limite para as inscrições é a meia-noite de domingo da semana em curso.

A solução correcta da última vez: o inglês Derek Bell a conduzir um Ferrari 312 na Gold Cup de 1968 em Oulton Park, que não é uma corrida de Fórmula 1, com Jochen Rindt atrás dele num Brabham.

Como dica, demos a dica de que um compromisso com a Ferrari não resultou no avanço esperado para muitos pilotos de corrida. Bell não foi exceção. "Eu estava a ir bem na Fórmula 2 e recebi uma proposta da Ferrari. Depois de um teste em Maranello e de uma visita à fábrica, foi-me oferecido um contrato".

"A minha primeira corrida para a Ferrari foi na Fórmula 2, estava na pole position na primeira corrida e ganhei a segunda. A minha primeira corrida de Fórmula 1 foi a Gold Cup em Oulton Park, e a minha estreia em GP pela Ferrari foi em Monza, entre todos os lugares. Depois fiz corridas de carros desportivos para a Ferrari ao lado de Ronnie Peterson em 1970."



Embora a esperada carreira de GP em vermelho não tenha dado em nada, Bell olha para trás sem amargura: "Uma das melhores recordações da minha carreira de piloto é ter conduzido para a equipa de corridas mais famosa do mundo."



A Ferrari teve dificuldades na Fórmula 1 no final da década de 1960 e concentrou-se em colocar em campo um carro que foi confiado a Chris Amon, que era considerado o melhor piloto de testes da sua época; o programa de Fórmula 2 foi encerrado e o momento simplesmente não era adequado para Bell na Ferrari.



O que Bell perdeu nos monolugares, compensou-o nos automóveis desportivos: Em 1970, disputou pela primeira vez as 24 Horas de Le Mans. Nessa altura, como já foi referido, conduziu na equipa de trabalho da Ferrari ao lado de Ronnie Peterson e no Ferrari 512 S, que a Scuderia lançou como concorrente do Porsche 917.



Na lendária equipa Gulf da John Wyer Automotive (ou na sua sucessora, a Gulf Research Racing), conduziu o lendário Porsche 917 ao lado de Jo Siffert e alcançou a vitória geral em Le Mans em 1975 - no Gulf GR8 de caixa aberta, juntamente com Jacky Ickx.



Bell tornou-se então piloto da Porsche em 1981 e assegurou a sua segunda vitória em Sarthe, em França, no mesmo ano, com o Porsche 936.



O nascimento do Grupo C em 1982 foi imediatamente seguido pelo triunfo seguinte no Porsche 956 - pela terceira vez ao lado de Jacky Ickx.



Seguiram-se as duas vitórias seguintes em 1985 e 1986 (agora com o Porsche 962) com Hans-Joachim Stuck e Al Holbert. A passagem de Derek Bell pela Porsche, em particular, valeu-lhe um lugar especial na memória dos fãs de automóveis desportivos. Muitos recordam certamente o britânico com os lendários fatos de treino da Rothmans. Ele também ganhou o título de pilotos para a Porsche em 1985 e 1986 no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos - o precursor do atual FIA WEC.



Bell competiu nas 24 Horas de Le Mans até 1996 (então num McLaren F1 GTR). Desde a sua estreia na clássica de resistência, apenas falhou a corrida em 1984, elevando o seu número total de presenças em Le Mans para 26. Ele disputou a corrida de 12 horas em Sebring 15 vezes - mas nunca venceu na Flórida Central. Em vez disso, triunfou num carro desportivo nas maiores pistas de corrida do mundo: Le Mans, Daytona (três vezes), Nürburgring, Spa-Francorchamps e Silverstone.



E assim chegamos ao novo puzzle: desta vez mostramos um carro que só competiu uma vez no Campeonato Mundial de Fórmula 1, a imagem aqui mostra o veículo bem preservado em Goodwood. Que carro de corrida é este?



