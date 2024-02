Cuidado, Lewis Hamilton: Estrellas desencantadas en Ferrari

Es el sueño de casi todos los pilotos de Gran Premio: competir para la escudería más famosa y exitosa, Ferrari. Lewis Hamilton cumplirá este sueño a partir de 2025, cuando se traslade de Mercedes a Italia.

Ferrari espera que el siete veces campeón proporcione el impulso necesario para ganar el primer título mundial de pilotos desde 2007 y Kimi Räikkönen - y el primer trofeo de constructores desde 2008.

Pero la historia debe servir de advertencia a Lewis Hamilton. Porque desde 1950, seis campeones del mundo de Fórmula 1 se han pasado a Ferrari, pero sólo dos de ellos han vuelto a ganar más títulos de rojo.

Juan Manuel Fangio

El argentino se proclamó campeón del mundo en 1951 (con Alfa Romeo), 1954 (con Maserati y Mercedes) y 1955 (con Mercedes), antes de trasladarse a Maranello. Pero las dos leyendas del automovilismo, Fangio y Enzo Ferrari, nunca llegaron a congeniar; fue más un matrimonio de conveniencia que una relación amorosa. Fangio ganó su cuarto título con un Ferrari en 1956, luego lo abandonó y se proclamó campeón por quinta vez en 1957 con Maserati.

Mario Andretti

El estadounidense ganó su primer Gran Premio con Ferrari en 1971 (en Sudáfrica) y se proclamó campeón del mundo con Lotus en 1978. Ferrari le trajo de vuelta para dos carreras en 1982, para los fines de semana de GP en Monza (pole position, tercer puesto) y en Las Vegas (séptimo puesto en la parrilla, retirada). No consiguió un asiento fijo.



Alain Prost

El francés ganó los títulos de 1985, 1986 y 1989 con McLaren, pero luego dio la espalda a la escudería británica porque no quería seguir aguantando a Ayrton Senna. Prost se fue a Ferrari, terminó segundo en el Campeonato del Mundo de 1990 por detrás del odiado Senna, pero en 1991 sólo le alcanzó para el quinto puesto en el Campeonato del Mundo. Fue despedido cuando describió su Ferrari como un camión.



Michael Schumacher

Schumi ganó los títulos mundiales de 1994 y 1995 con Benetton, y luego sucumbió a los cantos de sirena de Italia. Con él comenzó la serie más exitosa de Ferrari en 2000: cinco títulos mundiales conjuntos sin parangón.



Fernando Alonso

El español se proclamó campeón del mundo con Renault en 2005 y 2006, y a partir de 2010 se subió a un Ferrari. Por desgracia para el asturiano, fue justo entonces cuando Sebastian Vettel y Red Bull Racing empezaron a remontar el vuelo. Alonso fue subcampeón del mundo en tres ocasiones (2010, 2012 y 2013), pero a finales de 2014 su idilio con Ferrari se había enfriado.



Sebastian Vettel

El de Heppenheim quería hacer lo mismo que Schumacher y llevar a Ferrari a nuevos títulos. Pero lo que no consiguió Alonso, tampoco lo logró Vettel: Sebastian se acopló a Ferrari en 2015 como tetracampeón con Red Bull Racing, pero al igual que Alonso, no pasó del segundo puesto en el mundial -en 2017 y 2018-. A finales de 2020, se acabó y Vettel cayó en brazos de Aston Martin.



Desde Michael Schumacher, ningún campeón del mundo de Fórmula 1 ha ganado más títulos tras pasarse a Ferrari.





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 de febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island