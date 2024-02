Attention, Lewis Hamilton : les stars de la Ferrari désenchantées

C'est le rêve de presque tous les pilotes de Grand Prix : courir pour l'écurie la plus célèbre et la plus performante, Ferrari. Lewis Hamilton réalisera ce rêve à partir de 2025, en quittant Mercedes pour l'Italie.

Ferrari espère que le septuple champion lui donnera le coup de pouce nécessaire pour remporter son premier titre de champion du monde des pilotes depuis 2007 et Kimi Räikkönen - et pour conquérir son premier trophée des constructeurs depuis 2008.

Mais l'histoire doit servir d'avertissement à Lewis Hamilton. Car depuis 1950, six champions du monde de Formule 1 sont passés chez Ferrari, mais seuls deux d'entre eux ont ensuite conquis d'autres titres en rouge.

Juan Manuel Fangio

L'Argentin a remporté les titres de champion du monde en 1951 (avec Alfa Romeo), 1954 (avec Maserati et Mercedes) et 1955 (avec Mercedes), puis il a déménagé à Maranello. Mais les deux légendes de la course automobile Fangio et Enzo Ferrari ne se sont jamais réchauffés, c'était plus un mariage de raison qu'un mariage d'amour. Fangio a remporté son quatrième titre en 1956 au volant d'une Ferrari, puis il s'est enfui pour devenir champion pour la cinquième fois en 1957 avec Maserati.

Mario Andretti

L'Américain a remporté son premier Grand Prix avec Ferrari dès 1971 (en Afrique du Sud) et a été sacré champion du monde avec Lotus en 1978. En 1982, Ferrari l'a rappelé pour deux courses, les week-ends de GP à Monza (pole position, troisième place) et à Las Vegas (septième place sur la grille, abandon). Une place de titulaire ne s'est pas concrétisée.



Alain Prost

Le Français a conquis les titres 1985, 1986 et 1989 avec McLaren, mais il a ensuite tourné le dos aux Britanniques parce qu'il ne voulait plus se frotter à Ayrton Senna. Prost est allé chez Ferrari, a terminé deuxième au championnat du monde en 1990 derrière le détesté Senna, mais en 1991, il n'a pu obtenir que la cinquième place au championnat du monde. Lorsqu'il a qualifié sa Ferrari de camion, il a été licencié.



Michael Schumacher

Schumi a conquis les titres de champion du monde avec Benetton en 1994 et 1995, puis il a cédé aux sirènes italiennes. C'est en 2000 qu'a commencé avec lui la série la plus fructueuse de Ferrari - cinq titres de champion du monde en commun, unique en son genre.



Fernando Alonso

L'Espagnol a été champion du monde en 2005 et 2006 avec Renault, et à partir de 2010, il était au volant de Ferrari. C'est dommage pour l'Asturien que ce soit justement à ce moment-là que Sebastian Vettel et Red Bull Racing aient commencé à atteindre des sommets. Alonso a terminé trois fois deuxième du championnat du monde (2010, 2012 et 2013), et fin 2014, son amour pour Ferrari s'est refroidi.



Sebastian Vettel

Le pilote de Heppenheim voulait faire comme Schumacher et mener Ferrari à de nouveaux titres. Mais ce qu'Alonso n'a pas réussi à faire, Vettel ne le fera pas non plus : quadruple champion avec Red Bull Racing, Sebastian s'est arrimé à Ferrari en 2015, mais comme Alonso, il n'a pas pu faire mieux que des deuxièmes places au championnat du monde - en 2017 et 2018. Fin 2020, c'était fini, Vettel a plongé dans les bras d'Aston Martin.



Depuis Michael Schumacher, aucun champion du monde de Formule 1 n'a remporté d'autres titres après son passage chez Ferrari.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island