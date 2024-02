Attenzione, Lewis Hamilton: stelle della Ferrari disincantate

È il sogno di quasi tutti i piloti di Gran Premio: gareggiare per la scuderia più famosa e di successo, la Ferrari. Lewis Hamilton realizzerà questo sogno a partire dal 2025, quando passerà dalla Mercedes all'Italia.

La Ferrari spera che il sette volte campione fornisca la spinta necessaria per vincere il primo titolo mondiale piloti dal 2007 e Kimi Räikkönen - e il primo trofeo costruttori dal 2008.

Ma la storia deve essere un monito per Lewis Hamilton. Dal 1950, infatti, sei campioni del mondo di Formula 1 sono passati alla Ferrari, ma solo due di loro hanno vinto altri titoli in rosso.

Juan Manuel Fangio

L'argentino ha vinto i titoli mondiali nel 1951 (con l'Alfa Romeo), nel 1954 (con Maserati e Mercedes) e nel 1955 (con Mercedes), prima di trasferirsi a Maranello. Ma le due leggende dell'automobilismo Fangio ed Enzo Ferrari non si sono mai amate; si è trattato più di un matrimonio di convenienza che di un incontro amoroso. Fangio vinse il suo quarto titolo con la Ferrari nel 1956, poi lasciò e divenne campione per la quinta volta nel 1957 con la Maserati.

Mario Andretti

Lo statunitense vinse il suo primo Gran Premio con la Ferrari nel 1971 (in Sudafrica) e divenne campione del mondo con la Lotus nel 1978. La Ferrari lo riportò per due gare nel 1982, per i weekend del GP di Monza (pole position, terzo posto) e di Las Vegas (settimo posto in griglia, ritiro). Non si è riusciti a ottenere un posto fisso.



Alain Prost

Il francese vince i titoli 1985, 1986 e 1989 con la McLaren, ma poi abbandona la casa britannica perché non vuole più sopportare Ayrton Senna. Passato alla Ferrari, Prost arrivò secondo nel Campionato del Mondo 1990 dietro all'odiato Senna, ma nel 1991 gli bastò il quinto posto nel Campionato del Mondo. Fu licenziato quando descrisse la sua Ferrari come un camion.



Michael Schumacher

Schumi conquistò i titoli mondiali del 1994 e del 1995 con la Benetton, poi cedette al richiamo delle sirene italiane. La serie di maggiori successi della Ferrari è iniziata con lui nel 2000: cinque titoli mondiali congiunti senza rivali.



Fernando Alonso

Lo spagnolo è diventato campione del mondo con la Renault nel 2005 e nel 2006, mentre dal 2010 era in Ferrari. Sfortunatamente per l'asturiano, proprio in quel periodo Sebastian Vettel e la Red Bull Racing hanno iniziato a spiccare il volo. Alonso è arrivato secondo nel campionato del mondo per tre volte (2010, 2012 e 2013), ma alla fine del 2014 la sua storia d'amore con la Ferrari si è raffreddata.



Sebastian Vettel

L'uomo di Heppenheim voleva fare come Schumacher e condurre la Ferrari a nuovi titoli. Ma ciò che non è riuscito ad Alonso, non è riuscito nemmeno a Vettel: Sebastian ha attraccato alla Ferrari nel 2015 dopo essere stato quattro volte campione con la Red Bull Racing, ma, come Alonso, non è andato oltre il secondo posto nel campionato mondiale - nel 2017 e nel 2018. Alla fine del 2020, è finita e Vettel è caduto tra le braccia dell'Aston Martin.



Dopo Michael Schumacher, nessun campione del mondo di Formula 1 ha vinto più titoli dopo essere passato alla Ferrari.





