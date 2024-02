Cuidado, Lewis Hamilton: as estrelas da Ferrari estão desencantadas

É o sonho de quase todos os pilotos de Grandes Prémios: competir pela mais famosa e bem sucedida equipa de corridas, a Ferrari. Lewis Hamilton vai realizar este sonho a partir de 2025, quando se mudar da Mercedes para Itália.

A Ferrari espera que o sete vezes campeão dê o impulso necessário para conquistar o primeiro título do campeonato do mundo de pilotos desde 2007 e Kimi Räikkönen - e o primeiro troféu de construtores desde 2008.

Mas a história deve ser um aviso para Lewis Hamilton. Porque desde 1950, seis campeões mundiais de Fórmula 1 mudaram-se para a Ferrari, mas apenas dois deles conquistaram outros títulos com a marca vermelha.

Juan Manuel Fangio

O argentino ganhou os títulos de campeão mundial em 1951 (com a Alfa Romeo), 1954 (com a Maserati e a Mercedes) e 1955 (com a Mercedes), antes de se mudar para Maranello. Mas as duas lendas do automobilismo, Fangio e Enzo Ferrari, nunca se entenderam; foi mais um casamento de conveniência do que uma união amorosa. Fangio ganhou o seu quarto título numa Ferrari em 1956, depois saiu e tornou-se campeão pela quinta vez em 1957 com a Maserati.

Mario Andretti

O americano ganhou o seu primeiro Grande Prémio com a Ferrari em 1971 (na África do Sul) e tornou-se campeão do mundo com a Lotus em 1978. A Ferrari trouxe-o de volta para duas corridas em 1982, para os fins-de-semana do GP em Monza (pole position, terceiro lugar) e em Las Vegas (sétimo lugar na grelha, desistência). O lugar de titular não foi aproveitado.



Alain Prost

O francês ganhou os títulos de 1985, 1986 e 1989 com a McLaren, mas depois virou as costas à equipa britânica porque já não queria aturar Ayrton Senna. Prost foi para a Ferrari, terminou em segundo lugar no Campeonato do Mundo de 1990, atrás do odiado Senna, mas em 1991 foi apenas suficiente para o quinto lugar no Campeonato do Mundo. Foi despedido quando descreveu o seu Ferrari como um camião.



Michael Schumacher

Schumi conquistou os títulos de campeão do mundo de 1994 e 1995 com a Benetton, tendo depois sucumbido ao canto das sereias de Itália. A série mais bem sucedida da Ferrari começou com ele em 2000 - cinco títulos de campeão do mundo conjuntos.



Fernando Alonso

O espanhol sagrou-se campeão do mundo com a Renault em 2005 e 2006 e, a partir de 2010, com a Ferrari. Infelizmente para o asturiano, foi precisamente nessa altura que Sebastian Vettel e a Red Bull Racing começaram a subir. Alonso terminou em segundo lugar no campeonato do mundo por três vezes (2010, 2012 e 2013), mas no final de 2014 o seu caso de amor com a Ferrari tinha arrefecido.



Sebastian Vettel

O homem de Heppenheim queria fazer o mesmo que Schumacher e levar a Ferrari a novos títulos. Mas o que Alonso não conseguiu, Vettel também não conseguiu: Sebastian atracou na Ferrari em 2015 como tetracampeão com a Red Bull Racing, mas, como Alonso, não terminou além do segundo lugar no campeonato mundial - em 2017 e 2018. No final de 2020, acabou e Vettel caiu nos braços da Aston Martin.



Desde Michael Schumacher, nenhum campeão mundial de Fórmula 1 ganhou mais títulos depois de mudar para a Ferrari.





