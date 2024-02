Nuevos coches de Fórmula 1 2024: Engañar, engañar, disfrazar

El 16 de enero de 2024, la escudería tradicional McLaren tomó la delantera, y el 2 de febrero fue el turno de Haas: los equipos británico y estadounidense mostraron en Internet cómo estarán pintados sus coches de 2024. Se ha difundido mucho en Internet que estos son los coches de la próxima temporada. Pero eso es cierto sólo en parte.

Cualquiera que realmente crea que este es el aspecto que tendrán los bólidos de McLaren y Haas cuando comiencen las pruebas de invierno de Fórmula 1 el 21 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin, ha sido engañado.

Porque durante esta fase de presentaciones y pruebas funcionales, no hay que creerse lo que ven los ojos, porque el engaño y el camuflaje están tan estrechamente asociados a la Fórmula 1 como Aston lo está a Martin.

Las escuderías son reacias a mostrar sus cartas. Y por eso forma parte del negocio a todo gas que, aunque no mientan en las presentaciones, tampoco digan toda la verdad. Y que las pruebas invernales en algunas escuderías sean sinónimo de secretismo galopante rayano en la paranoia.

La mayoría de las escuderías de GP, por ejemplo, evitan hábilmente mostrar ángulos de imagen que revelen detalles ingeniosos. Qué práctico resulta cuando las presentaciones de los coches sólo tienen lugar en línea, ya que es fácil controlar lo que se muestra a la gente. Algunas escuderías muestran gráficos por ordenador en lugar de imágenes reales. Son más fáciles de manipular.



Algunas soluciones se tapan o simplemente se retocan en las fotos. Durante años, fue práctica común colgar alerones delanteros viejos en el coche porque no se quería mostrar a la competición el nuevo alerón hasta lo más tarde posible. O, como ocurre actualmente, sólo se muestra la pintura nueva y luego se vende como un coche de 2024.



Otro método muy popular es colorear de negro ciertas zonas del coche, lo que oscurece los contornos y hace más difícil que los ojos indiscretos descubran la verdadera forma. O pintar el coche de camuflaje, como hizo Red Bull Racing con el modelo RB11 en 2015. Este planteamiento funcionó por partida doble: la forma de la carrocería era difícil de reconocer y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Impacto publicitario masivo.



El juego del escondite continuó en la pista de pruebas durante años: las inefables paredes españolas retumbaban y los coches se ocultaban inmediatamente tras esa pantalla de privacidad rodante cada vez que volvían a boxes. No sólo para enfado de los reporteros, sino sobre todo de los aficionados que habían comprado una entrada para la tribuna principal y luego no podían ni ver el interior de los boxes.



Gary Anderson, técnico de Fórmula 1 desde hace muchos años, criticó: "Siempre he pensado que esta farsa era completamente ridícula. Si un equipo quiere fotos detalladas del coche de otra escudería, las consigue. Los muros españoles no tienen ningún sentido".



Más vale tarde que nunca, la FIA por fin se ha dado cuenta: los muros de visión se han prohibido durante las pruebas de conducción a partir de 2020. Esto significa que una visión clara de los boxes de los equipos, que ya es obligatoria para los fines de semana de GP, también está garantizada durante las pruebas de conducción con los nuevos coches. Quedan excluidas de esta norma las cubiertas que tengan una función mecánica o de protección. O que un vehículo tenga un problema técnico importante, en cuyo caso la persiana se cierra.



Gary Anderson tiene toda la razón, por supuesto. Si un coche está en la pista, las cámaras hacen clic en staccato: no sólo para las publicaciones especializadas, sino también para la competición - las imágenes digitales de los coches rivales están a disposición de los técnicos de las fábricas de Fórmula 1 en muy poco tiempo.



Muchos fotógrafos ganan mucho dinero por su labor de espionaje. Estudiar a los rivales es tan importante como analizar tu propio bólido. Copiar forma parte del negocio.



Me viene a la mente una anécdota protagonizada por la británica Ruth Buscombe.



La actual estratega de Sauber trabajó como ingeniera en el departamento de simulación de Ferrari antes de sus muchos años en la escudería suiza, antes de convertirse en estratega de carreras. La rubia se hizo famosa en los círculos de la Fórmula 1 cuando filmó a la Flecha de Plata con una cámara termográfica desde una galería situada justo encima de los boxes de Mercedes durante unas pruebas en Abu Dabi en 2014. Algunos empleados de Mercedes pidieron educadamente a la señora que parara.



Un poco mayor fue un truco que jugó imaginativamente con los encantos de la mujer.



Una chica guapa entró en boxes con su supuesto novio y le pidió unas fotos, para diversión de los mecánicos de carrera. Los mecánicos no se daban cuenta de que el objetivo del fotógrafo no apuntaba a la supuesta modelo, sino a los detalles del coche de carreras del adversario, junto al que se encontraba la dama, que no era en absoluto inexperta.



La cosa iba aún más lejos: en algunos casos, la dama llevaba una falda con estampado de damero, lo que permitía trazar la masa del coche.



Las paredes españolas han sido parcialmente sustituidas por cuerpos humanos. Si una cámara de televisión se acerca, por ejemplo, al box de Ferrari para mostrar un detalle concreto del bólido, un puñado de mecánicos aparecen de la nada para colocarse frente a la cámara como un escudo humano. La misma práctica se utiliza contra los fotógrafos obstinados que se han colocado delante de los boxes.



En su muy recomendable libro "How to Build a Car" (Cómo construir un coche), el diseñador estrella Adrian Newey reveló cómo solía despistar a rivales como Ferrari. El reconocido mejor diseñador de la industria, que pasó de March a Red Bull, pasando por Williams y McLaren, escribe en su libro: "Los ingenieros como yo aprovechamos cualquier oportunidad para mirar a los otros coches. Cuando un ingeniero senior se acerca al coche del rival, su gente se arremolina inmediatamente para tapar la vista de una pieza que pueda haber llamado mi atención. Hay un auténtico hervidero de actividad en Ferrari en cuanto me acerco".



"Así que se me ha ocurrido un pequeño truco. Voy a una parte del coche que no me llama especialmente la atención. Los mecánicos acuden inmediatamente como polillas a la llama, y durante ese tiempo nuestros fotógrafos, al otro lado del coche, tienen todo el tiempo del mundo para hacer fotos de las partes que realmente me interesan. Ferrari nunca se dio cuenta".





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island