Nouvelles voitures de Formule 1 en 2024 : tromper, tricher, camoufler

Le 16 janvier 2024, l'écurie traditionnelle McLaren a pris les devants, le 2 février, c'était au tour de Haas : les Anglais et les Américains ont montré sur la toile comment seront peintes leurs voitures de 2024. Sur la toile, on entend souvent dire que ce sont les voitures de la saison prochaine. Mais ce n'est que partiellement vrai.

Ceux qui croient vraiment que les voitures de course de McLaren et Haas ressembleront à cela lorsque les tests hivernaux de Formule 1 débuteront le 21 février sur le circuit international de Bahreïn se sont fait jeter de la poudre aux yeux.

En effet, dans cette phase de présentations et de tests fonctionnels, la règle est la suivante : ne croyez pas vos yeux - car la ruse, la tromperie et le camouflage sont aussi étroitement liés à la Formule 1 qu'Aston à Martin.

Les écuries de course n'aiment pas qu'on leur montre les cartes. Il est donc normal que lors des présentations, on ne mente pas tout de suite, mais qu'on ne dise pas non plus toute la vérité. Et que pour certaines écuries, les tests hivernaux sont synonymes de secret galopant, à la limite de la paranoïa.

La plupart des équipes de GP évitent par exemple habilement de montrer des angles de vue qui révèlent des détails astucieux. Comme c'est pratique lorsque les présentations de véhicules ne se font qu'en ligne, on peut parfaitement contrôler ce qui est montré aux gens. Certaines écuries montrent des images de synthèse plutôt que des images réelles. Elles sont plus faciles à manipuler.



Certaines solutions sont recouvertes ou effacées sur les photos. Pendant des années, il était courant d'accrocher de vieux ailerons avant à la voiture, car on ne voulait montrer la nouvelle volaille à la concurrence que le plus tard possible. Ou, comme c'est le cas actuellement, on se contente de montrer une nouvelle peinture et de la vendre comme une voiture de 2024.



Autre solution très appréciée : peindre certaines surfaces de la voiture en noir, ce qui masque les contours et rend plus difficile l'exploration de la forme réelle par des yeux curieux. Ou alors, la voiture est directement recouverte d'une peinture de camouflage, comme l'a fait Red Bull Racing en 2015 avec le modèle RB11. Ce calcul a doublement fonctionné - le tracé de la carrosserie était difficilement reconnaissable et les images ont fait le tour du monde. Impact publicitaire : massif.



Sur la piste d'essai, le jeu de cache-cache s'est poursuivi allègrement pendant des années : les ineffables murs espagnols avaient le vent en poupe, les voitures étaient immédiatement dissimulées derrière ce pare-vue roulant à chaque retour au stand. Non seulement au grand dam des journalistes, mais surtout des fans qui avaient acheté un billet pour la tribune principale et qui ne pouvaient même pas voir l'intérieur des stands.



Gary Anderson, technicien de longue date en Formule 1, a critiqué : "J'ai toujours trouvé cette mascarade complètement ridicule. Si une équipe veut des images détaillées de la voiture d'une autre écurie, elle les obtient. Les murs espagnols sont complètement inutiles".



Mieux vaut tard que jamais, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) l'a enfin compris : les parois visuelles lors des essais sont interdites depuis 2020. Ainsi, la vue libre dans les boxes des équipes, déjà prescrite pour les week-ends de GP, est également garantie lors des essais avec les nouvelles voitures. Les exceptions à cette règle sont les couvertures qui ont une fonction mécanique ou de protection. Ou si une voiture a un problème technique majeur, le volet s'abaisse.



Gary Anderson a bien sûr tout à fait raison. Lorsqu'une voiture est en piste, les appareils photo cliquent en staccato : non seulement pour les publications spécialisées, mais aussi pour la concurrence - des photos numériques des voitures adverses sont disponibles en très peu de temps pour les techniciens des usines de Formule 1.



Plus d'un photographe gagne un peu plus d'argent grâce à ce travail d'espionnage. L'étude des adversaires est aussi importante que l'analyse de sa propre voiture de course. Le copiage fait partie du métier.



Une anecdote me vient à l'esprit à ce sujet, celle de la Britannique Ruth Buscombe.



Avant de travailler pendant de nombreuses années pour l'équipe suisse, l'actuelle stratège de Sauber a travaillé chez Ferrari en tant qu'ingénieur dans le département des simulations, puis elle est devenue stratège de course. La blonde s'est fait connaître dans les milieux de la Formule 1 lorsque, lors des essais d'Abu Dhabi en 2014, elle a filmé la Flèche d'argent avec une caméra thermique depuis une galerie située juste au-dessus du box de Mercedes. Certains collaborateurs de Mercedes ont demandé à la dame d'arrêter poliment.



Un peu plus tôt, une astuce jouait de manière imaginative avec les charmes de la femme.



Une jolie fille est venue dans le box avec son soi-disant petit ami et a demandé quelques photos, pour le plus grand plaisir des mécaniciens de course. Ce que les mécaniciens ne savaient pas, c'est que l'objectif du photographe n'était pas dirigé vers le prétendu modèle, mais vers des détails de la voiture de course adverse, à côté desquels se tenait la jeune femme, qui n'était pas dupe.



Et ce n'est pas tout : la dame portait parfois une jupe en damier, ce qui permettait de reproduire les dimensions de la voiture.



Les murs espagnols ont été en partie remplacés par des corps humains. Si une caméra de télévision s'approche, disons du box de Ferrari, pour montrer un détail particulier de la voiture de course, une poignée de mécaniciens surgit de nulle part et se place devant la caméra, comme un bouclier humain. La même pratique est utilisée contre les photographes insubordonnés qui se sont placés devant le stand.



Dans son livre très recommandable "How to Build a Car", le designer vedette Adrian Newey a révélé comment il avait l'habitude de déstabiliser quelque peu ses adversaires, comme Ferrari. Le meilleur designer reconnu du secteur, qui est passé de March à Williams et McLaren puis à Red Bull, écrit dans son ouvrage : "Les techniciens comme moi profitent de chaque occasion pour regarder les autres voitures. Si un ingénieur principal s'approche de la voiture adverse, leurs hommes se déploient immédiatement pour masquer la vue d'une pièce qui a peut-être attiré mon attention. Chez Ferrari, c'est une véritable ruche d'activité qui se crée dès que je me promène près d'eux".



"J'ai donc imaginé une petite astuce. Je me dirige vers un endroit de la voiture qui ne m'attire pas particulièrement. Aussitôt, les mécaniciens se précipitent, comme des papillons de nuit vers la lumière, et pendant ce temps, nos photographes ont tout le temps de photographier les parties qui m'intéressent vraiment, de l'autre côté de la voiture. Ferrari n'a jamais compris cela".





