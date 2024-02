Nuove auto di Formula 1 2024: ingannare, ingannare, camuffare

Il 16 gennaio 2024 è stata la volta della tradizionale scuderia McLaren, mentre il 2 febbraio è stata la volta della Haas: i team britannici e americani hanno mostrato online come saranno dipinte le loro auto del 2024. In rete è stato ampiamente pubblicizzato che queste sono le auto della prossima stagione. Ma è vero solo in parte.

Chiunque creda davvero che questo sia l'aspetto dei bolidi della McLaren e della Haas quando il 21 febbraio inizieranno i test invernali di Formula 1 al Bahrain International Circuit, si è fatto ingannare.

Infatti, durante questa fase di presentazioni e test funzionali, non credete ai vostri occhi, perché l'inganno, la mimetizzazione e il camuffamento sono strettamente associati alla Formula 1 come la Aston alla Martin.

Le scuderie sono restie a mostrare le loro carte. Per questo motivo è parte integrante del business a pieno ritmo che, sebbene non mentano durante le presentazioni, non dicono nemmeno tutta la verità. E che i test invernali di alcune scuderie siano sinonimo di una segretezza galoppante che rasenta la paranoia.

La maggior parte dei team di GP, ad esempio, evita abilmente di mostrare angoli di ripresa che rivelano dettagli intelligenti. Quanto è pratico quando le presentazioni delle auto avvengono solo online, perché è facile controllare ciò che viene mostrato alle persone. Alcune scuderie mostrano grafiche computerizzate invece di immagini reali. Sono più facili da manipolare.



Alcune soluzioni vengono coperte o semplicemente ritoccate dalle foto. Per anni è stata una pratica comune appendere le vecchie ali anteriori alla vettura perché non si voleva mostrare alla concorrenza la nuova ala fino a quando non era possibile. Oppure, come avviene attualmente, si mostra solo la nuova verniciatura e poi la si vende come auto del 2024.



Un altro approccio molto diffuso è quello di colorare di nero alcune aree della vettura, che oscura i contorni e rende più difficile per gli occhi indiscreti scoprire la vera forma. Oppure la vettura viene dipinta in modo mimetico, come ha fatto la Red Bull Racing con il modello RB11 nel 2015. Questo approccio ha funzionato due volte: la forma della carrozzeria era difficile da riconoscere e le immagini hanno fatto il giro del mondo. Grande impatto pubblicitario.



Il gioco del nascondino è proseguito per anni sul circuito di prova: gli indicibili muri spagnoli rimbombavano e le auto venivano immediatamente nascoste dietro questo schermo privacy avvolgibile ogni volta che rientravano ai box. Non solo per il fastidio dei giornalisti, ma soprattutto per quei tifosi che avevano acquistato un biglietto per la tribuna principale e che poi non potevano nemmeno vedere i box.



Gary Anderson, tecnico di Formula 1 di lunga data, ha criticato: "Ho sempre pensato che questa farsa fosse completamente ridicola. Se un team vuole delle foto dettagliate della vettura da un'altra scuderia, le ottiene. I muri spagnoli sono completamente inutili".



Meglio tardi che mai, la FIA se n'è finalmente accorta: i muri di visualizzazione sono stati vietati durante i test drive dal 2020. Ciò significa che la visuale libera sui box dei team, già obbligatoria per i fine settimana dei GP, è garantita anche durante i test drive con le nuove auto. Sono escluse da questa regola le coperture che hanno una funzione meccanica o protettiva. Oppure una vettura ha un problema tecnico importante, nel qual caso la tapparella si abbassa.



Gary Anderson ha perfettamente ragione, naturalmente. Se una vettura è in pista, le macchine fotografiche scattano a raffica: non solo per le pubblicazioni specializzate, ma anche per la competizione - le immagini digitali delle vetture avversarie sono a disposizione dei tecnici delle fabbriche di Formula 1 in tempi brevissimi.



Molti fotografi guadagnano molti soldi per il loro lavoro di spionaggio. Studiare gli avversari è importante quanto analizzare la propria auto da corsa. Copiare fa parte del mestiere.



Mi viene in mente un aneddoto che riguarda l'inglese Ruth Buscombe.



L'attuale stratega della Sauber ha lavorato come ingegnere nel reparto di simulazione della Ferrari prima di passare alla scuderia svizzera per molti anni, prima di diventare stratega di gara. La bionda è diventata famosa negli ambienti della Formula 1 quando ha filmato la Freccia d'Argento con una termocamera da una galleria direttamente sopra i box Mercedes durante i test ad Abu Dhabi nel 2014. Alcuni dipendenti Mercedes chiesero alla signora di fermarsi gentilmente.



Un po' più grandi hanno giocato di fantasia con il fascino della donna.



Una bella ragazza è entrata nei box con il suo presunto fidanzato e ha chiesto alcune foto, con grande divertimento dei meccanici di gara. Ciò di cui i meccanici non si rendevano conto era che l'obiettivo del fotografo non era puntato sul presunto modello, ma su particolari dell'auto da corsa dell'avversario, accanto alla quale si trovava la signora, che non era affatto inesperta.



Si è andati anche oltre: in alcuni casi la signora indossava una gonna con un motivo a scacchiera, che permetteva di risalire alla massa dell'auto.



I muri spagnoli sono stati parzialmente sostituiti da corpi umani. Se una telecamera si avvicina, ad esempio, al box della Ferrari per mostrare un particolare dell'auto da corsa, una manciata di meccanici appare dal nulla per posizionarsi davanti alla telecamera come scudo umano. La stessa pratica viene utilizzata contro i fotografi ostinati che si sono posizionati davanti ai box.



Nel suo libro "How to Build a Car" (Come costruire un'auto), Adrian Newey, il progettista di punta, ha rivelato come era solito mettere in crisi avversari come la Ferrari. Il designer riconosciuto come il migliore del settore, passato dalla March alla Williams e alla McLaren fino alla Red Bull, scrive nel suo libro: "Gli ingegneri come me colgono ogni occasione per guardare le altre auto. Quando un ingegnere senior si avvicina all'auto dell'avversario, i suoi collaboratori sciamano immediatamente per oscurare la vista di una parte che potrebbe aver attirato la mia attenzione. Alla Ferrari c'è un vero e proprio alveare di attività non appena mi avvicino a loro".



"Così ho escogitato un piccolo trucco. Vado in una parte dell'auto che non mi attira particolarmente. I meccanici si precipitano immediatamente come falene sulla fiamma, mentre i nostri fotografi dall'altra parte dell'auto hanno tutto il tempo di fotografare le parti che mi interessano davvero. La Ferrari non l'ha mai capito".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas