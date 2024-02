Novos carros de Fórmula 1 2024: iludir, enganar, disfarçar

Em 16 de janeiro de 2024, a tradicional equipa de corridas McLaren assumiu a liderança e, em 2 de fevereiro, foi a vez da Haas: as equipas britânica e americana mostraram online como serão pintados os seus carros para 2024. É amplamente divulgado na Internet que estes são os carros para a próxima época. Mas isso é apenas parcialmente verdade.

Quem acredita realmente que é assim que os carros de corrida da McLaren e da Haas serão quando os testes de inverno da Fórmula 1 começarem, a 21 de fevereiro, no Circuito Internacional do Bahrain, foi enganado.

Porque durante esta fase de apresentações e testes funcionais, não acredite nos seus olhos - porque o truque, o engano e a camuflagem estão tão intimamente associados à Fórmula 1 como a Aston está à Martin.

As equipas de competição têm relutância em mostrar as suas cartas. Por isso, faz parte do negócio a todo o vapor que, embora não mintam nas apresentações, também não digam toda a verdade. E que os testes de inverno em algumas equipas de competição sejam sinónimo de um secretismo galopante que roça a paranoia.

A maioria das equipas de GP, por exemplo, evita habilmente mostrar ângulos de imagem que revelem pormenores inteligentes. Como é prático quando as apresentações dos carros são feitas apenas online, pois é fácil controlar o que é mostrado às pessoas. Algumas equipas de corrida mostram gráficos de computador em vez de imagens reais. São mais fáceis de manipular.



Algumas soluções são encobertas ou simplesmente retocadas nas fotografias. Durante anos, foi prática comum pendurar velhas asas dianteiras no carro porque não se queria mostrar a nova asa à concorrência o mais tarde possível. Ou, como é atualmente o caso, apenas se mostra a nova pintura e depois é vendido como um automóvel de 2024.



Outra abordagem muito popular é pintar certas áreas do automóvel de preto, o que obscurece os contornos e torna mais difícil aos olhos curiosos descobrirem a verdadeira forma. Ou o carro é pintado com camuflagem, como fez a Red Bull Racing com o modelo RB11 em 2015. Esta abordagem funcionou duas vezes - a forma da carroçaria era difícil de reconhecer e as fotografias deram a volta ao mundo. Grande impacto publicitário.



O jogo das escondidas continuou na pista de testes durante anos: as indescritíveis paredes espanholas estavam em alta e os carros eram imediatamente escondidos atrás deste ecrã de privacidade sempre que regressavam às boxes. Não só para aborrecimento dos repórteres, mas sobretudo para os adeptos que tinham comprado um bilhete para a bancada principal e que não podiam sequer ver as boxes.



Gary Anderson, técnico de longa data da Fórmula 1, criticou: "Sempre achei que esta farsa era completamente ridícula. Se uma equipa quer fotos detalhadas do carro de outra equipa de corrida, então tem de as obter. Os muros espanhóis são completamente inúteis".



Mais vale tarde do que nunca, a FIA compreendeu finalmente este facto: as barreiras de visualização foram proibidas durante os testes de condução a partir de 2020. Isto significa que uma visão clara das boxes das equipas, que já é obrigatória nos fins-de-semana de GP, também é garantida durante os testes com os novos carros. Excluídas desta regra estão as coberturas que têm uma função mecânica ou de proteção. Ou se um veículo tiver um problema técnico grave, nesse caso, a persiana desliga-se.



Gary Anderson tem toda a razão, claro. Se um carro está em pista, as câmaras fazem cliques em staccato: não só para as publicações especializadas, mas também para a competição - as imagens digitais dos carros adversários estão disponíveis para os técnicos das fábricas de Fórmula 1 num espaço de tempo muito curto.



Muitos fotógrafos ganham muito dinheiro com o seu trabalho de espionagem. Estudar os adversários é tão importante como analisar o seu próprio carro de corrida. A cópia faz parte do negócio.



Vem-me à memória uma anedota da britânica Ruth Buscombe.



A atual estratega da Sauber trabalhou como engenheira no departamento de simulação da Ferrari antes dos seus muitos anos com a equipa suíça, antes de se tornar estratega de corridas. A loira ficou famosa nos círculos da Fórmula 1 quando filmou a Flecha de Prata com uma câmara de imagem térmica a partir de uma galeria diretamente acima das boxes da Mercedes durante os testes em Abu Dhabi, em 2014. Alguns funcionários da Mercedes pediram à senhora que parasse educadamente.



Um pouco mais velha, foi um truque que brincou imaginativamente com os encantos da mulher.



Uma rapariga bonita entrou nas boxes com o seu suposto namorado e pediu para tirar algumas fotografias, para grande divertimento dos mecânicos da corrida. O que os mecânicos não se aperceberam foi que a objetiva do fotógrafo não estava direccionada para a suposta modelo, mas sim para pormenores do carro de corrida do adversário, junto ao qual se encontrava a senhora, que não era de todo inexperiente.



E foi ainda mais longe: nalguns casos, a senhora vestia uma saia com um padrão axadrezado, que permitia traçar a massa do carro.



As paredes espanholas foram parcialmente substituídas por corpos humanos. Se uma câmara de televisão se aproxima, por exemplo, da box da Ferrari para mostrar um pormenor particular do carro de corrida, um punhado de mecânicos aparece do nada para se colocar à frente da câmara como um escudo humano. A mesma prática é utilizada contra os fotógrafos intrometidos que se posicionam em frente às boxes.



No seu livro altamente recomendado "How to Build a Car", o famoso designer Adrian Newey revelou como costumava despistar adversários como a Ferrari. O reconhecido melhor designer da indústria, que passou da March para a Red Bull, passando pela Williams e McLaren, escreve no seu livro: "Engenheiros como eu aproveitam todas as oportunidades para olhar para os outros carros. Quando um engenheiro sénior se aproxima do carro do adversário, o seu pessoal afasta-se imediatamente para obscurecer a visão de uma peça que possa ter chamado a minha atenção. Há uma verdadeira colmeia de atividade na Ferrari assim que me aproximo deles."



"Por isso, arranjei um pequeno truque. Vou a uma parte do carro que não me atrai particularmente. Os mecânicos correm imediatamente para lá como traças para uma chama, e durante esse tempo os nossos fotógrafos do outro lado do carro têm todo o tempo do mundo para tirar fotografias das partes que realmente me interessam. A Ferrari nunca percebeu isso".





Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas