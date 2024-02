Lewis Hamilton au volant de la Ferrari : ses chances de succès

Lewis Hamilton va-t-il réussir là où les champions Fernando Alonso et Sebastian Vettel ont échoué avant lui ? A savoir redevenir champion du monde avec Ferrari ? Nous le saurons à partir de 2025, lorsque la marque italienne s'engagera dans le championnat du monde de Formule 1 avec l'actuel pilote Mercedes Hamilton, aux côtés de Charles Leclerc.

Rob Smedley n'a pas besoin d'expliquer le fonctionnement de Ferrari. L'Anglais de 50 ans a travaillé à Maranello de 2004 à 2013, la plupart du temps en tant qu'ingénieur de course de Felipe Massa. Dans le podcast F1 Nation, le Britannique a parlé des chances de succès d'Hamilton chez Ferrari.

Smedley déclare : "Lewis est un professionnel jusqu'au bout des ongles, il peut amener Ferrari à un tout autre niveau. Ces dernières années, Ferrari a montré qu'elle avait le potentiel pour avoir son mot à dire dans la course au titre. L'année dernière, elle faisait partie des équipes capables de défier Red Bull Racing. Il s'agit maintenant d'éliminer les points faibles".

"Lewis Hamilton est un pilote capable de rassembler une équipe autour de lui et de rapprocher les professionnels. Parfois, il suffit de très peu pour qu'une écurie de Formule 1 redevienne titrée, et Lewis fait partie de ces pilotes qui peuvent faire la différence ici".



"Red Bull Racing a également connu une période difficile, mais lorsque toutes les pièces du puzzle ont été remises en place, ils ont recommencé à gagner et n'ont pas cessé de le faire".



"Les périodes de succès durable reposent principalement sur l'environnement stable des collaborateurs. Si Ferrari parvient à placer de bonnes personnes aux postes clés de l'équipe, un leader né comme Lewis peut donner ce coup de pouce supplémentaire dont l'écurie a besoin. Hamilton est né pour gagner et son immense motivation intérieure aidera sans aucun doute Ferrari".





