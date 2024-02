Lewis Hamilton in Ferrari: le sue possibilità di successo

Riuscirà Lewis Hamilton a fare ciò che i campioni Fernando Alonso e Sebastian Vettel non sono riusciti a fare prima di lui? Diventare di nuovo campione del mondo con la Ferrari? Lo scopriremo nel 2025, quando gli italiani parteciperanno al Campionato del Mondo di Formula 1 con l'attuale pilota Mercedes Hamilton, affiancato da Charles Leclerc.

Rob Smedley non ha bisogno di spiegare cosa fa funzionare la Ferrari. Il 50enne inglese ha lavorato a Maranello dal 2004 al 2013, per la maggior parte del tempo come ingegnere di gara di Felipe Massa. Nel podcast di F1 Nation, il britannico ha parlato delle prospettive di successo di Hamilton alla Ferrari.

Smedley ha dichiarato: "Lewis è un professionista a tutti gli effetti, può portare la Ferrari a un livello completamente nuovo. Negli ultimi anni la Ferrari ha dimostrato di avere il potenziale per competere per il titolo. L'anno scorso era una delle squadre in grado di sfidare la Red Bull Racing. Ora si tratta di eliminare i punti deboli".

"Lewis Hamilton è un pilota in grado di radunare una squadra intorno a sé e di unire gli specialisti. A volte a una squadra di Formula 1 basta davvero poco per tornare a essere pronta per il titolo, e Lewis è uno di quei piloti che possono fare la differenza in questo caso."



"Anche la Red Bull Racing ha avuto un periodo difficile, ma quando tutti i pezzi del puzzle sono tornati al loro posto, hanno ricominciato a vincere e non si sono più fermati".



"I periodi di successo duraturo si basano principalmente sulla stabilità dell'ambiente dei dipendenti. Se la Ferrari riesce a riempire le posizioni chiave della squadra con persone valide, allora un leader nato come Lewis può dare quella spinta in più di cui la squadra ha bisogno. Hamilton è nato per vincere e la sua immensa spinta interiore aiuterà senza dubbio la Ferrari".





