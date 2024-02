Lewis Hamilton na Ferrari: as suas hipóteses de sucesso

A partir de 2025, a atual superestrela da Mercedes, Lewis Hamilton, vai conduzir um Ferrari. Rob Smedley (50), engenheiro de longa data da Ferrari, avalia as hipóteses de Hamilton se tornar campeão do mundo com a Ferrari.

Conseguirá Lewis Hamilton fazer o que os campeões Fernando Alonso e Sebastian Vettel não conseguiram fazer antes dele? Voltar a ser campeão do mundo com a Ferrari? Vamos descobrir em 2025, quando os italianos competirem no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 com o atual piloto da Mercedes, Hamilton, ao lado de Charles Leclerc.

Rob Smedley não precisa de explicar o que faz a Ferrari funcionar. O inglês de 50 anos trabalhou em Maranello de 2004 a 2013, a maior parte do tempo como engenheiro de corrida de Felipe Massa. No podcast F1 Nation, o britânico falou sobre as perspectivas de sucesso de Hamilton na Ferrari.

Smedley diz: "Lewis é um profissional completo, ele pode levar a Ferrari a um nível totalmente novo. A Ferrari tem mostrado o potencial para ser uma candidata ao título nos últimos anos. No ano passado, era uma das equipas que podia desafiar a Red Bull Racing. Agora a tarefa é eliminar os pontos fracos."

"Lewis Hamilton é um piloto que consegue reunir uma equipa à sua volta e juntar os especialistas. Por vezes, uma equipa de Fórmula 1 precisa de muito pouco para voltar a estar pronta para o título, e o Lewis é um desses pilotos que pode fazer a diferença aqui."



"A Red Bull Racing também teve um período difícil no meio, mas quando todas as peças do puzzle voltaram ao lugar, começaram a ganhar novamente e não pararam mais."



"Os períodos de sucesso sustentado baseiam-se principalmente no ambiente estável dos empregados. Se a Ferrari conseguir preencher as posições-chave da equipa com boas pessoas, então um líder nato como o Lewis pode dar aquele empurrãozinho extra que a equipa precisa. Hamilton nasceu para ganhar e a sua imensa motivação interior irá, sem dúvida, ajudar a Ferrari."





Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas