Ferrari titille les tifosi : retour en 2024 avec plus de blanc

Les tifosi ont la bougeotte : les fidèles fans de Ferrari attendent avec impatience le 13 février, date à laquelle la voiture 2024 de Charles Leclerc et Carlos Sainz sera dévoilée.

Lors de la présentation à Maranello, nous apprendrons non seulement le nom de la future voiture de course du Monégasque et de l'Espagnol, mais aussi la couleur de la voiture.

Il y a tout juste un an, lors de la présentation du modèle SF-23, de nombreux éléments de style noirs avaient attiré l'attention, mais au cours de la saison, l'équipe a également joué avec des touches de couleur jaune, comme par exemple lors de la course à domicile à Monza. Le jaune, base du logo Ferrari, représente la ville de Modène.

Mais ce qui a suscité le plus de réactions, c'est lorsque Ferrari a fait un clin d'œil aux années 1970 à Las Vegas en utilisant beaucoup de blanc. L'écho parmi les fans a été majoritairement positif.

Et en 2024 ? Sur les réseaux sociaux, une vidéo de Ferrari se propage rapidement, dans laquelle Leclerc et Sainz peuvent voir les couleurs de leur combinaison, une couleur qui indique généralement comment la voiture sera peinte.



Carlos Sainz dit : "Le noir a disparu, mais le blanc est revenu et le jaune, bien sûr".



Charles Leclerc : "J'adore ça".



Sainz : "L'ensemble a l'air plus agressif, plus racing. Bravo, Ferrari !"



Nous sommes impatients de voir ça.





Présentations de la Formule 1

05 février : Williams

05 février : Sauber

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island