La Ferrari stuzzica i Tifosi: ancora bianco nel 2024

I tifosi sono in fibrillazione: i fedelissimi della Ferrari attendono con ansia il 13 febbraio, quando verrà svelata la vettura 2024 di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Alla presentazione a Maranello, non solo scopriremo come si chiamerà la prossima auto da corsa del monegasco e dello spagnolo, ma anche come sarà dipinta.

Quasi un anno fa, quando fu presentato il modello SF-23, molti elementi stilistici neri catturarono l'attenzione, ma nel corso della stagione la squadra ha giocato anche con spruzzi di colore giallo, come nella gara di casa a Monza. Il giallo, come base del logo Ferrari, simboleggia la città natale di Modena.

Tuttavia, la reazione più grande è stata generata quando la Ferrari ha fatto un cenno agli anni '70 a Las Vegas e ha lavorato ampiamente con il bianco. La risposta dei tifosi è stata estremamente positiva.

E nel 2024? Un video della Ferrari in cui Leclerc e Sainz possono vedere i colori delle loro tute, una combinazione di colori che di solito indica come sarà verniciata la vettura, si sta diffondendo rapidamente sui social network.



Carlos Sainz dice: "Il nero è sparito, ma è tornato il bianco e naturalmente il giallo".



Charles Leclerc: "Questa mi piace molto".



Sainz: "L'aspetto è più aggressivo, più da corsa. Brava, Ferrari!".



Non vediamo l'ora di vederlo.





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Williams

05 febbraio: Sauber

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas