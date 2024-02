A Ferrari seduz os Tifosi: mais branco de novo em 2024

Os tifosi estão todos entusiasmados: os fãs fiéis da Ferrari aguardam ansiosamente o dia 13 de fevereiro, quando o carro de 2024 de Charles Leclerc e Carlos Sainz será apresentado.

Na apresentação em Maranello, não só descobriremos como se chamará o futuro carro de corrida do monegasco e do espanhol, mas também como o carro será pintado.

Há quase um ano, quando o modelo SF-23 foi apresentado, muitos elementos estilísticos pretos chamaram a atenção, mas ao longo da temporada a equipa também jogou com salpicos de cor amarela, como na corrida em casa em Monza. O amarelo, como base do logótipo da Ferrari, simboliza a cidade natal de Modena.

No entanto, a maior reação foi gerada quando a Ferrari fez um aceno à década de 1970 em Las Vegas e trabalhou extensivamente com o branco. A reação dos fãs foi extremamente positiva.

E 2024? Um vídeo da Ferrari em que Leclerc e Sainz podem ver as cores dos seus macacões, um esquema de cores que normalmente indica como o carro será pintado, está a espalhar-se rapidamente nas redes sociais.



Carlos Sainz diz: "O preto foi-se, mas o branco está de volta e, claro, o amarelo".



Charles Leclerc: "Adoro este."



Sainz: "Tudo parece mais agressivo, mais parecido com uma corrida. Bravo, Ferrari!"



Mal podemos esperar para ver isso.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Williams

05 fevereiro: Sauber

07 de fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas