Williams & Sauber : Les établis se réinventent

Seules Ferrari et McLaren peuvent se targuer de plus d'années de service en Formule 1 que Williams et Sauber. Le 5 février, les écuries fondées par Frank Williams et Peter Sauber se réinventent. Une fois de plus.

La Formule 1 prend lentement son envol : Après que McLaren et Haas ont montré sous quelles couleurs elles concourront en 2024, les fans sont impatients de voir ce que les écuries traditionnelles Williams et Sauber leur réservent le 5 février.

Après Ferrari et McLaren, Williams et Sauber sont déjà des écuries de GP établies, mais les deux écuries ont dû manger leur pain noir ces dernières années. Au cours des six dernières années, Williams a terminé quatre fois en dernière position du championnat du monde et Sauber a également été trois fois en queue de peloton, sans compter que les Suisses, tout comme leurs collègues anglais, ont été au bord de la ruine.

Une différence : Williams a toujours été Williams, même aujourd'hui, alors que la famille du fondateur de l'entreprise, Frank Williams, n'a plus rien à voir avec l'équipe. Sauber, en revanche, a concouru sous de nombreux noms différents.

Avant que ne débute la phase de présentation des équipes, voici un rappel des noms sous lesquels les écuries actuelles se sont présentées dans la catégorie reine. Si les choses sont claires pour Ferrari, McLaren, Williams et Haas, c'est une autre histoire pour les six autres équipes.



Mercedes-Benz

1970-1998 : Tyrrell

1999-2005 : British American Racing (BAR)

2006-2008 : Honda F1 Racing Team

2009 : BrawnGP

Depuis 2010 : Mercedes



Les relations entre les équipes de l'écurie d'usine de Renault ont été tout aussi variées. Afin de promouvoir l'entreprise de voitures de sport, les Français concourent depuis 2021 sous le nom d'Alpine F1.



Alpine

1981-1985 : Toleman

1986-2001 : Benetton Formula

2002-2009 : Renault F1

2010 : Lotus Renault GP

2011-2015 : Lotus F1

2016-2020 : Renault F1

Depuis 2021 : Alpine F1



L'écurie de Silverstone, autrefois fondée par Eddie Jordan, a également connu de nombreux mouvements.



Aston Martin

1991-2005 : Jordan Grand Prix

2006 : Midland F1 Racing

2007 : Spyker F1

2008-2018 : Sahara Force India

2018-2020 : Racing Point

Depuis 2021 : Aston Martin



Un peu plus court, le parcours des quadruples champions du monde de Red Bull Racing.



Red Bull Racing

1997-1999 : Stewart Grand Prix

2000-2004 : Jaguar Racing

Depuis 2005 : Red Bull Racing



Les voitures de course construites chez Sauber dans l'Oberland zurichois n'ont changé qu'une seule fois de drapeau, un drapeau allemand, lorsque BMW a repris l'équipe. Pour la saison 2019, le nom a changé, mais les rapports de propriété sont restés les mêmes. Depuis 2023, les parts sont progressivement transférées à Audi.



Équipe de F1 Stake

1993-2005 : Sauber

2006-2009 : BMW Sauber F1 Team

2010-2018 : Sauber F1 Team

2019 à 2023 : Alfa Romeo Racing

2024/2025 : Stake F1 Team

2026 : Audi



Enfin, last but not least, l'équipe issue de Minardi.



Visa Cash App RB F1 Team

1985-2005 : Minardi

2006-2019 : Scuderia Toro Rosso

2020-2023 : AlphaTauri

2024 : Équipe Visa Cash App RB F1



Pendant les années Minardi, l'écurie a changé de propriétaire, passant du fondateur de l'équipe Giancarlo Minardi à l'Australien Paul Stoddart avant la saison 2001, mais le nom est resté. Fin 2019, le propriétaire est resté le même (Red Bull), mais le nom a changé, comme cela s'est à nouveau produit début 2024.





Présentations de la Formule 1

05 février : Williams

05 février : Sauber

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island