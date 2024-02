Williams e Sauber: gli storici si reinventano

La Formula 1 sta lentamente prendendo velocità: Ora che McLaren e Haas hanno mostrato con quali colori gareggeranno nel 2024, i fan sono ansiosi di vedere cosa vedranno le tradizionali scuderie Williams e Sauber il 5 febbraio.

Dopo la Ferrari e la McLaren, la Williams e la Sauber sono squadre di GP già affermate, ma entrambe le scuderie hanno dovuto mangiare il pane duro negli ultimi anni. Negli ultimi sei anni, la Williams è finita quattro volte in fondo al campionato mondiale e anche la Sauber è finita tre volte in fondo, con la squadra svizzera in bilico sull'orlo della rovina come i colleghi inglesi.

Una differenza: la Williams è sempre stata la Williams, anche oggi che la famiglia del fondatore Frank Williams non ha più nulla a che fare con la squadra. La Sauber, invece, ha gareggiato con molti nomi diversi.

Quindi, prima che inizi la fase calda delle presentazioni dei team, ecco un promemoria dei nomi con cui le attuali scuderie hanno gareggiato nella classe regina. Mentre per Ferrari, McLaren, Williams e Haas le cose sono chiare, per le altre sei squadre la storia è diversa.



Mercedes-Benz

1970-1998: Tyrrell

1999-2005: British American Racing (BAR)

2006-2008: Honda F1 Racing Team

2009: BrawnGP

Dal 2010: Mercedes



I rapporti tra le squadre della squadra corse Renault sono stati altrettanto variegati. Per promuovere l'azienda di auto sportive, dal 2021 i francesi gareggiano come Alpine F1.



Alpine

1981-1985: Toleman

1986-2001: Benetton Formula

2002-2009: Renault F1

2010: Lotus Renault GP

2011-2015: Lotus F1

2016-2020: Renault F1

Dal 2021: Alpine F1



Anche la scuderia di Silverstone, fondata in passato da Eddie Jordan, è stata oggetto di numerosi movimenti.



Aston Martin

1991-2005: Jordan Grand Prix

2006: Midland F1 Racing

2007: Spyker F1

2008-2018: Sahara Force India

2018-2020: Racing Point

Dal 2021: Aston Martin



Il percorso dei quattro volte campioni del mondo della Red Bull Racing è un po' più breve.



Red Bull Racing

1997-1999: Gran Premio Stewart

2000-2004: Jaguar Racing

Dal 2005: Red Bull Racing



Le auto da corsa costruite dalla Sauber nell'Oberland zurighese sono state sotto un'altra bandiera solo una volta: sotto la bandiera tedesca, quando BMW ha rilevato il team. Il nome è cambiato per la stagione 2019, ma la struttura proprietaria è rimasta la stessa. Dal 2023, le azioni sono state gradualmente trasferite ad Audi.



Squadra di F1 in gioco

1993-2005: Sauber

2006-2009: BMW Sauber F1 Team

2010-2018: Sauber F1 Team

Dal 2019 al 2023: Alfa Romeo Racing

2024/2025: Squadra di F1 Stake

2026: Audi



E infine, ma non per questo meno importante, il team nato dalla Minardi.



Visa Cash App RB F1 Team

1985-2005: Minardi

2006-2019: Scuderia Toro Rosso

2020-2023: AlphaTauri

2024: Squadra Visa Cash App RB F1



Durante gli anni della Minardi, il team è passato dal fondatore Giancarlo Minardi all'australiano Paul Stoddart prima della stagione 2001, ma il nome è rimasto lo stesso. Alla fine del 2019, il proprietario è rimasto lo stesso (Red Bull), ma il nome è cambiato, come è successo di nuovo all'inizio del 2024.





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Williams

05 febbraio: Sauber

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas