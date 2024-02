Williams e Sauber: os titulares reinventam-se

Só a Ferrari e a McLaren podem gabar-se de ter mais anos de serviço na Fórmula 1 do que a Williams e a Sauber. A 5 de fevereiro, as equipas de corridas fundadas por Frank Williams e Peter Sauber reinventam-se. Mais uma vez.

A Fórmula 1 está lentamente a ganhar velocidade: Agora que a McLaren e a Haas já mostraram as cores com que vão competir em 2024, os fãs estão ansiosos por ver o que vão ver das tradicionais equipas de corrida Williams e Sauber no dia 5 de fevereiro.

Depois da Ferrari e da McLaren, a Williams e a Sauber são equipas de GP já estabelecidas, mas ambas as equipas de corrida tiveram de comer pão duro nos últimos anos. A Williams terminou no último lugar do campeonato do mundo quatro vezes nos últimos seis anos e a Sauber também ficou no último lugar três vezes, com a equipa suíça a equilibrar-se à beira da ruína, tal como os seus colegas ingleses.

Uma diferença: a Williams sempre foi a Williams, mesmo hoje, quando a família do fundador da empresa, Frank Williams, já não tem nada a ver com a equipa. A Sauber, por outro lado, já competiu com muitos nomes diferentes.

Por isso, antes de começar a fase quente das apresentações das equipas, aqui fica um lembrete dos nomes sob os quais as actuais equipas de corrida competiram na categoria rainha. Enquanto as coisas estão claras para a Ferrari, McLaren, Williams e Haas, a história é diferente para as outras seis equipas.



Mercedes-Benz

1970-1998: Tyrrell

1999-2005: British American Racing (BAR)

2006-2008: Honda F1 Racing Team

2009: BrawnGP

Desde 2010: Mercedes



As relações de equipa da equipa de corridas de trabalho da Renault foram igualmente variadas. Para promover a empresa de carros desportivos, os franceses têm competido como Alpine F1 desde 2021.



Alpine

1981-1985: Toleman

1986-2001: Fórmula Benetton

2002-2009: Renault F1

2010: Lotus Renault GP

2011-2015: Lotus F1

2016-2020: Renault F1

Desde 2021: Alpine F1



Também tem havido muito movimento na equipa de corridas baseada em Silverstone, fundada por Eddie Jordan.



Aston Martin

1991-2005: Jordan Grand Prix

2006: Midland F1 Racing

2007: Spyker F1

2008-2018: Sahara Force India

2018-2020: Racing Point

Desde 2021: Aston Martin



O percurso do tetracampeão mundial da Red Bull Racing é um pouco mais curto.



Red Bull Racing

1997-1999: Grande Prémio de Stewart

2000-2004: Jaguar Racing

Desde 2005: Red Bull Racing



Os carros de corrida construídos pela Sauber em Zurique Oberland só estiveram sob uma bandeira diferente uma vez - sob uma bandeira alemã quando a BMW assumiu a equipa. O nome mudou para a temporada de 2019, mas a estrutura de propriedade permaneceu a mesma. Desde 2023, as acções foram gradualmente transferidas para a Audi.



Equipa de F1 da Stake

1993-2005: Sauber

2006-2009: BMW Sauber F1 Team

2010-2018: Sauber F1 Team

2019 a 2023: Alfa Romeo Racing

2024/2025: Stake F1 Team

2026: Audi



E por último, mas não menos importante, a equipa que emergiu da Minardi.



Visa Cash App RB F1 Team

1985-2005: Minardi

2006-2019: Scuderia Toro Rosso

2020-2023: AlphaTauri

2024: Visa Cash App RB F1 Team



Durante os anos Minardi, a equipa mudou de mãos do fundador Giancarlo Minardi para o australiano Paul Stoddart antes da temporada de 2001, mas o nome permaneceu o mesmo. No final de 2019, o proprietário continuou a ser o mesmo (Red Bull), mas o nome mudou, o que voltou a acontecer no início de 2024.





Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Williams

05 de fevereiro: Sauber

07 de fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas