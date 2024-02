Williams : Voici comment Alex Albon & Logan Sargeant conduiront en 2024

Williams a joué un rôle intéressant dans la saison 2023 de Formule 1, riche en histoires : sous la direction de James Vowles, stratège de longue date de Mercedes, l'équipe traditionnelle a fait ses adieux à la dernière place du championnat du monde (2018 à 2020 et 2022) et s'est hissée à la septième place de la coupe des constructeurs, laissant derrière elle AlphaTauri, Alfa Romeo et Haas.

De plus, la voiture de course aplanie par le vent, principalement avec le Thaïlandais Alexander Albon, né à Londres, a plusieurs fois agacé des pilotes de haut niveau, avec notamment une 4e place sur la grille de départ à Zandvoort et une 5e place à Las Vegas. Albon a vendu sa peau si cher qu'il est même pressenti pour succéder à Hamilton chez Mercedes.

Le chef d'équipe James Vowles veut s'appuyer sur les progrès réalisés en 2023. Le 5 février, la troisième plus ancienne écurie de Formule 1 (après Ferrari et McLaren) a montré sous quelles couleurs Alex Albon et son compagnon d'écurie Logan Sargeant, originaire de Floride, se présenteront en 2024.

Williams a expressément appelé cette présentation dans le magasin Puma de la Cinquième Avenue de New York "2024 Season Launch", et non pas présentation de la FW46. Ce que nous voyons, c'est la peinture de la voiture de course de cette année, les fans devront encore attendre pour des friandises techniques. Nous devinerons peut-être ce qui se cache derrière le modèle FW46 après un roll-out ou le saurons au plus tard lors de la première journée d'essais hivernaux de Formule 1 sur le circuit international de Bahreïn.

Ce qui saute aux yeux : un accord pluriannuel avec le fabricant japonais de machines de chantier Komatsu, avec lequel Williams a déjà collaboré dans les années 1980 et 1990.



La nouvelle livrée doit être une révérence au passé, avec le bleu marine et les rayures rouges et blanches.



Le directeur de l'équipe James Vowles : "Nous voulons nous appuyer sur les progrès réalisés en 2023 et être en mesure de nous battre pour les points à chaque course".



Alex Albon : "Les gens vont voir qu'il y a une philosophie fraîche derrière la nouvelle voiture. Je suis très impatient de voir comment cela va se traduire sur la piste. Ce sera à moi d'adapter mon style de conduite aux nouvelles conditions".





Le déclin de la maison Williams

Williams a dû se réinventer. Neuf fois vainqueurs de la Coupe des constructeurs (la dernière fois en 1997) et 114 fois vainqueurs de GP (la dernière fois avec Pastor Maldonado en 2012 en Espagne), Williams n'a pu marquer que 67 points au cours des six dernières années, dont 28 lors de la saison 2023. Le 12 décembre 2022, Williams a annoncé le départ du directeur de l'équipe Jost Capito et du directeur technique François-Xavier Demaison. En janvier 2023, James Vowles a rejoint Williams en tant que nouveau chef d'équipe.



Au début de l'ère turbo-hybride, les neuf vainqueurs de la Coupe des constructeurs ont profité du bonus offert par le moteur Mercedes ultra-puissant : en 2014 et 2015, l'écurie a terminé troisième du championnat du monde, puis la chute a commencé - après avoir terminé cinquième en 2016 et 2017, Williams a terminé deux fois dernière, et en 2019, elle a tout juste réussi à marquer un maigre point en 21 courses. En 2020, le point le plus bas a été atteint : pour la première fois dans l'histoire de l'équipe, aucun point n'a été marqué !



Williams jouit d'un énorme respect en tant qu'équipe traditionnelle. Personne ne veut voir Williams à terre. Ces dernières années, Williams m'a donné l'impression d'être un boxeur vieillissant sur le ring, un ancien champion du monde, mais maintenant avec des cheveux gris et un regard fatigué. Aucun vrai fan de sport ne veut voir un tel homme se faire battre.



En août 2020, c'est confirmé - le fondateur de l'entreprise Frank Williams et sa fille Claire Williams vendent l'équipe, à la société d'investissement américaine Dorilton Capital.



Pour Ralf Schumacher, ce fut un coup de poignard dans le cœur. L'Allemand a couru pour l'équipe traditionnelle de 1999 à 2004 et y a remporté six Grands Prix. En 2001 et 2002, il a terminé quatrième du championnat du monde avec Williams. L'actuel expert en GP de Sky n'a pas pu s'empêcher de porter un jugement brutal : "En l'état, ni Frank Williams ni sa fille n'étaient en mesure de diriger l'équipe dans un style moderne".



James Vowles reconstruit l'équipe : En été 2023, Pat Fry, l'un des techniciens les plus expérimentés du paddock, a rejoint l'équipe en tant que nouveau directeur technique. Fry déclare : "Ce qui me manquait chez Alpine, c'était la volonté de tout faire pour rejoindre les meilleures équipes. Maintenant, je veux contribuer à ce que Williams revienne en tête".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island