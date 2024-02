Williams: ecco come guideranno Alex Albon e Logan Sargeant nel 2024

La Williams ha avuto un ruolo interessante nella storica stagione 2023 di Formula 1: sotto la gestione dello stratega di lunga data della Mercedes James Vowles, la tradizionale scuderia si è congedata dall'ultimo posto nel Campionato del Mondo (2018-2020 e 2022) e ha concluso con un rispettabile settimo posto nella Coppa Costruttori, lasciandosi alle spalle AlphaTauri, Alfa Romeo e Haas.

Inoltre, l'aerodinamica vettura da corsa, guidata principalmente dal pilota thailandese di origine londinese Alexander Albon, ha sconvolto i piloti di punta in diverse occasioni, con risultati eccezionali tra cui il 4° posto in griglia a Zandvoort e il 5° a Las Vegas. Albon ha venduto cara la pelle, tanto che si parla di lui come successore di Hamilton alla Mercedes.

Il boss del team James Vowles vuole sfruttare i progressi compiuti nel 2023. Il 5 febbraio, la terza più antica scuderia di Formula 1 (dopo Ferrari e McLaren) ha rivelato i colori con cui Alex Albon e il suo compagno di squadra Logan Sargeant della Florida gareggeranno nel 2024.

La Williams chiama esplicitamente questa presentazione nel negozio Puma sulla Fifth Avenue a New York "Lancio della stagione 2024", e non la presentazione della FW46. Quello che si vede è la livrea della vettura da corsa di quest'anno; per le informazioni tecniche i fan dovranno aspettare. Forse potremo indovinare cosa si cela dietro il modello FW46 dopo il roll-out o al più tardi il primo giorno dei test invernali di Formula 1 al Bahrain International Circuit.

Ciò che salta all'occhio è l'accordo pluriennale con il costruttore giapponese di macchine edili Komatsu, con il quale la Williams ha già lavorato negli anni '80 e '90. La nuova livrea è un cenno al fatto che la FW46 è un'autovettura che non ha bisogno di essere usata.



La nuova livrea strizza l'occhio al passato, con un blu navy e strisce gessate bianche e rosse.



Il team principal James Vowles: "Vogliamo costruire sui progressi fatti nel 2023 ed essere in grado di lottare per i punti in ogni gara".



Alex Albon: "La gente vedrà che c'è una nuova filosofia dietro la nuova vettura. Sono entusiasta di vedere come si manifesterà in pista. Starà a me adattare il mio stile di guida alle nuove condizioni".





Il declino della Williams

La Williams ha dovuto reinventarsi. I nove vincitori della Coppa Costruttori (l'ultima volta nel 1997) e i 114 vincitori di GP (l'ultimo con Pastor Maldonado in Spagna nel 2012) hanno ottenuto solo 67 punti negli ultimi sei anni, 28 dei quali nella stagione 2023. Il 12 dicembre 2022, la Williams ha annunciato l'abbandono del Team Principal Jost Capito e del responsabile dell'ingegneria François-Xavier Demaison. Nel gennaio 2023, James Vowles è entrato in Williams come nuovo Team Principal.



I nove volte vincitori della Coppa Costruttori hanno beneficiato del bonus del potente motore Mercedes all'inizio dell'era turbo-ibrida: nel 2014 e nel 2015 la scuderia si è classificata terza nel Campionato del Mondo, ma poi è iniziata la flessione: dopo il quinto posto nel 2016 e nel 2017, la Williams è arrivata due volte ultima e nel 2019 ha ottenuto un misero punto in 21 gare. Il 2020 ha toccato il fondo: per la prima volta nella storia della squadra, non ha ottenuto nemmeno un punto!



La Williams gode di un enorme rispetto come squadra tradizionale. Nessuno vuole vedere la Williams sul fondo. Negli ultimi anni, la Williams mi è sembrata un pugile invecchiato sul ring, un ex campione del mondo, ma ora con i capelli grigi e l'aria stanca. Nessun vero appassionato di sport vuole vedere un uomo del genere che viene preso a calci nel sedere.



Nell'agosto 2020 è stato confermato che il fondatore della società Frank Williams e sua figlia Claire Williams stavano vendendo la squadra alla società di investimenti statunitense Dorilton Capital.



Per Ralf Schumacher fu una pugnalata al cuore. Il tedesco ha guidato per il team tradizionale dal 1999 al 2004, vincendo sei Gran Premi. Nel 2001 e nel 2002 si è classificato quarto nel campionato del mondo con la Williams. L'attuale opinionista di Sky GP non ha potuto evitare un giudizio brutale: "Allo stato attuale, né Frank Williams né sua figlia erano in grado di guidare la squadra in uno stile moderno".



James Vowles costruisce la squadra: Nell'estate del 2023, Pat Fry è salito a bordo come nuovo direttore tecnico, uno dei tecnici più esperti del paddock. Fry dice: "Alla Alpine mi mancava la volontà di fare di tutto per raggiungere i top team. Ora voglio aiutare la Williams a tornare in testa".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas