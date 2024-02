Williams: É assim que Alex Albon e Logan Sargeant vão conduzir em 2024

No dia 5 de fevereiro, a tradicional equipa inglesa Williams revelou as cores com que o piloto tailandês-britânico Alexander Albon e o piloto americano Logan Sargeant vão correr em 2024.

A Williams desempenhou um papel interessante na célebre temporada de Fórmula 1 de 2023: sob a gestão do estratega de longa data da Mercedes, James Vowles, a tradicional equipa despediu-se do último lugar do Campeonato do Mundo (2018 a 2020 e 2022) e terminou num respeitável sétimo lugar na Taça dos Construtores, deixando para trás a AlphaTauri, a Alfa Romeo e a Haas.

Além disso, o carro de corrida aerodinâmico, conduzido principalmente pelo piloto tailandês nascido em Londres, Alexander Albon, perturbou os pilotos de topo em várias ocasiões, com resultados notáveis, incluindo o 4º lugar na grelha em Zandvoort e o 5º em Las Vegas. Albon vendeu tanto a sua pele que até está a ser discutido como o sucessor de Hamilton na Mercedes.

O chefe de equipa James Vowles quer aproveitar os progressos alcançados em 2023. A 5 de fevereiro, a terceira mais antiga equipa de Fórmula 1 (depois da Ferrari e da McLaren) revelou as cores com que Alex Albon e o seu companheiro de equipa Logan Sargeant, da Florida, vão competir em 2024.

A Williams chama explicitamente a esta apresentação na loja Puma da Quinta Avenida, em Nova Iorque, o "lançamento da época 2024" e não a apresentação do FW46. O que podemos ver é a pintura do carro de corrida deste ano; os fãs terão de esperar pelos pormenores técnicos. Talvez possamos adivinhar o que está por detrás do modelo FW46 após a apresentação ou, o mais tardar, no primeiro dia de testes de inverno da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrain.

O que chama a atenção é um acordo plurianual com o fabricante japonês de máquinas de construção Komatsu, com quem a Williams já trabalhou nas décadas de 1980 e 1990.



A nova pintura é uma referência ao passado, com azul-marinho e riscas vermelhas e brancas.



James Vowles, Diretor da Equipa: "Queremos aproveitar os progressos feitos em 2023 e estar em posição de lutar por pontos em todas as corridas."



Alex Albon: "As pessoas vão ver que há uma nova filosofia por detrás do novo carro. Estou muito entusiasmado para ver como isso se vai manifestar na pista de corrida. Caber-me-á a mim adaptar o meu estilo de condução às novas condições."





O declínio da Williams

A Williams teve de se reinventar. Os nove vencedores da Taça dos Construtores (mais recentemente em 1997) e 114 vencedores de GP (mais recentemente com Pastor Maldonado em Espanha em 2012) marcaram apenas 67 pontos nos últimos seis anos, 28 dos quais na época de 2023. Em 12 de dezembro de 2022, a Williams anunciou a saída do Diretor de Equipa Jost Capito e do Chefe de Engenharia François-Xavier Demaison. Em janeiro de 2023, James Vowles juntou-se à Williams como novo chefe de equipa.



Os nove vencedores da Taça dos Construtores beneficiaram do bónus do potente motor Mercedes no início da era turbo-híbrida: em 2014 e 2015, a equipa de corrida terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo, mas depois começou a queda - depois de terminar em quinto lugar em 2016 e 2017, a Williams terminou em último lugar duas vezes e, em 2019, marcou um mísero ponto em 21 corridas. 2020 atingiu o fundo do poço: pela primeira vez na história da equipa, não houve um único ponto!



A Williams goza de um enorme respeito como equipa tradicional. Ninguém quer ver a Williams no fundo do poço. Nos últimos anos, a Williams tem-me parecido um pugilista envelhecido no ringue, um antigo campeão do mundo, mas agora com cabelos brancos e um ar cansado. Nenhum verdadeiro adepto do desporto quer ver um homem assim a levar uma tareia.



Em agosto de 2020, foi confirmado que o fundador da empresa, Frank Williams, e a sua filha, Claire Williams, iam vender a equipa à empresa de investimentos norte-americana Dorilton Capital.



Para Ralf Schumacher, isso foi uma facada no coração. O alemão pilotou para a tradicional equipa de 1999 a 2004 e conquistou seis vitórias em Grandes Prémios. Em 2001 e 2002, ele terminou em quarto lugar no campeonato mundial com a Williams. O atual comentador da Sky GP não conseguiu evitar um julgamento brutal: "Na situação atual, nem Frank Williams nem a sua filha estavam em posição de liderar a equipa num estilo moderno".



James Vowles constrói a equipa: No verão de 2023, Pat Fry entrou para a equipa como novo diretor técnico, um dos técnicos mais experientes do paddock. Fry afirma: "Na Alpine, senti falta da vontade de fazer tudo para alcançar as equipas de topo. Agora quero ajudar a Williams a regressar à frente".





Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas