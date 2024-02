James Vowles: "Williams vuelve a tener nombre"

Ese fue el punto más bajo: Williams sumó exactamente un punto en el Mundial de Fórmula 1 en 2019 y ninguno en 2020. El tercer equipo de GP más antiguo después de Ferrari y McLaren estaba al borde del colapso. Entonces, un grupo inversor estadounidense entró en la escena de la Fórmula 1 y Dorilton Capital se hizo cargo de la maltrecha escudería.

El hombre que va a reconducir a Williams a la senda de la victoria es James Vowles. El que fuera durante mucho tiempo estratega jefe de Mercedes aprovechó la oportunidad para hacer realidad su sueño en la Fórmula 1: dirigir una escudería de GP.

Este inglés de 44 años no tardó en darse cuenta: "Tenemos buena gente en Williams. Pero no han podido contribuir bien en los últimos 15 años por diversas razones. La experiencia está ahí, al igual que la dedicación, y ambas son la base para que Williams siga adelante."

"Supongo que el punto fundamental es: falta estructura, y lo primero que tenemos que hacer es encontrar un director técnico y un jefe aerodinámico". Vowles fue capaz de convencer al experimentado Pat Fry para venir a Williams. Un gran acierto. Fry trabaja en Williams desde el 1 de noviembre de 2023.

James Vowles: "La gente ha visto que dejé una posición cómoda en Mercedes para ir a Williams. Ahora ven que Pat ha venido a nosotros desde Alpine. El mensaje es claro: Williams vuelve a valer algo, Williams vuelve a tener un nombre. Y eso enviará una señal a otros especialistas. Williams está experimentando un cambio cultural y la gente lo entiende. Se nos percibe de forma diferente a como se nos percibía hace doce meses. En años anteriores, la gente podía pensar que Williams sólo estaba ahí para llenar el campo. Ahora la gente lo sabe: tenemos una misión".



"Hablé por primera vez con Pat sobre un cambio cuando aún no había empezado en Williams. Le dejé claro lo que estaba planeando con Williams. Y supe - este es el hombre que quiero. Porque Pat es uno de esos directores técnicos que pueden dar a un equipo estructura y un enfoque sistemático. Ese es exactamente el tipo de hombre que necesitamos ahora. En realidad, Fry quería quedarse en Alpine, pero en abril pudo ver lo que estábamos haciendo aquí. Así que quiso unirse a nosotros".



James Vowles continúa: "En Mercedes, tuve el privilegio de trabajar en una organización en la que a los profesionales se les daba casi todo lo que pedían. Eso contrasta mucho con el nuevo entorno, también teniendo en cuenta el límite de costes. No quiero actuar precipitadamente en materia de personal, sino tomarme mi tiempo para encontrar a la persona adecuada para el trabajo".



Con el telón de fondo de una normativa estable, Vowles lo tiene claro: "El margen de mejora es limitado. La verdadera gran oportunidad para dar un paso adelante llegará en 2026, cuando la Fórmula 1 reciba la nueva reglamentación. Hemos invertido mucho en infraestructuras, hemos contratado a gente nueva. Llevará tiempo que todo esto se haga notar".



En cuanto a 2024, Williams ha finalizado antes de tiempo el desarrollo del modelo 2023 para concentrarse en el nuevo coche. Vowles dijo el pasado mes de septiembre: "Queremos ascender al mediocampo, y sólo podremos hacerlo si nos preparamos con suficiente antelación para la próxima temporada. Teniendo en cuenta el límite de costes, preferimos invertir en el coche del año que viene. También seguimos reorganizando la escudería, y no todo es económicamente viable."



"Cuando miro hacia atrás y veo mis primeros doce meses, la emoción predominante es el orgullo. Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido el año pasado. Soy una persona que piensa en las carreras día y noche. Lo último que pienso antes de irme a dormir es en Williams, lo primero que pienso al despertarme es en Williams. La gente de Williams destila pasión por las carreras, aquí nunca ha faltado mentalidad de competición, pero sobre todo infraestructura. Estamos optimizándola".



"Hicimos un buen trabajo en 2023, no fabuloso, pero sí sólido. Sin embargo, sabemos lo grande que es la distancia que nos separa de la cabeza. Sería presuntuoso pensar que vamos a cerrar esta brecha en un año, simplemente no es así como funciona la Fórmula 1. Pero avanzaremos, estoy bastante seguro de ello, porque puedo sentir la pasión y la perseverancia de la gente."



"Lo que más espero en este momento es ese momento de piel de gallina cuando nuestro coche salga de boxes a la pista por primera vez durante las pruebas de invierno en Bahréin. Es una sensación inigualable. Casi 1.000 especialistas trabajan en un coche de carreras como este durante casi un año, y luego todo culmina en ese momento en el que todas tus esperanzas, deseos y objetivos salen a la pista con este coche. Es genial formar parte de eso".





