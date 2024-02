James Vowles : "Williams a de nouveau un nom".

Mi-janvier 2023, on apprenait que James Vowles, longtemps directeur de la stratégie chez Mercedes, allait prendre les commandes de Williams. Un peu plus d'un an plus tard, l'Anglais s'exprime sur les progrès réalisés.

C'était le point le plus bas : en 2019, Williams a marqué exactement un point dans le championnat du monde de Formule 1, et en 2020, aucun. La troisième plus ancienne équipe de GP après Ferrari et McLaren était au bord de l'effondrement. C'est alors qu'un groupe d'investisseurs américains a fait son entrée sur la scène de la Formule 1, Dorilton Capital a repris l'écurie en ruine.

L'homme qui doit remettre Williams sur la voie de la victoire s'appelle James Vowles. Le stratège en chef de longue date de Mercedes a saisi l'occasion pour réaliser son rêve en Formule 1 : diriger une écurie de GP.

L'Anglais de 44 ans s'est vite rendu compte que "nous avons de bonnes personnes chez Williams. Mais ils n'ont pas pu bien s'investir au cours des 15 dernières années pour diverses raisons. Le savoir-faire est là, le dévouement aussi, et les deux sont la base pour que Williams aille de l'avant".

"Je suppose que le point élémentaire est - il manque la structure, et la première chose à faire est de trouver un directeur technique et un aérodynamicien en chef". Vowles a réussi à convaincre l'expérimenté Pat Fry de venir chez Williams. Une belle prise. Fry travaille chez Williams depuis le 1er novembre 2023.

James Vowles : "Les gens ont vu que j'ai quitté un poste confortable chez Mercedes pour aller chez Williams. Maintenant, ils voient que Pat est passé d'Alpine à nous. Le message est clair - Williams vaut à nouveau quelque chose, Williams a à nouveau un nom. Et cela aura un effet de signal pour d'autres professionnels. Williams connaît un changement de culture, et les gens le comprennent. Nous sommes perçus différemment qu'il y a douze mois. Ces dernières années, les gens auraient pu penser que Williams n'était plus là que pour remplir le champ. Maintenant, les gens savent - nous sommes en mission".



"J'ai parlé pour la première fois avec Pat d'un changement, alors que je n'avais pas encore commencé chez Williams. Je lui ai expliqué clairement tout ce que je prévoyais pour Williams. Et je savais que c'était l'homme que je voulais. Car Pat est l'un de ces chefs techniques qui peuvent donner à une équipe une structure et une systématique. C'est exactement le genre d'homme dont nous avons besoin maintenant. En soi, Fry voulait rester chez Alpine, mais en avril, il a pu voir tout ce que nous mettions en place ici. Il a donc voulu nous rejoindre".



James Vowles poursuit : "Chez Mercedes, j'ai eu le privilège de travailler dans une organisation où les professionnels obtenaient presque tout ce qu'ils demandaient. C'est un contraste saisissant avec le nouvel environnement, notamment dans le contexte du plafonnement des coûts. En ce qui concerne le personnel, je ne veux pas agir dans la précipitation, mais trouver tranquillement l'homme qui convient idéalement au poste".



Dans le contexte d'un règlement stable, Vowles sait que "la marge d'amélioration est limitée. La vraie grande opportunité de faire un pas en avant viendra en 2026, lorsque la Formule 1 aura un nouveau règlement. Nous avons beaucoup investi dans l'infrastructure, nous avons engagé de nouvelles personnes. Il faudra du temps pour que tout cela se fasse sentir".



En ce qui concerne 2024, Williams a terminé très tôt le développement du modèle 2023 pour se concentrer sur la nouvelle voiture. Vowles en septembre dernier : "Nous voulons progresser dans le milieu du peloton, et nous n'y parviendrons que si nous nous préparons suffisamment tôt pour la saison à venir. Dans le contexte du plafonnement des coûts, nous préférons investir dans la voiture de l'année prochaine. Nous continuons également à transformer l'écurie, et tout n'est pas possible financièrement".



"Quand je regarde mes douze premiers mois, l'émotion première est la fierté. Je suis fier de ce que nous avons accompli l'année dernière. Je suis quelqu'un qui pense à la course jour et nuit. Mes dernières pensées avant de m'endormir tournent autour de Williams, mes premières pensées quand je me réveille tournent autour de Williams. Les gens chez Williams respirent la passion de la course, il n'y a jamais eu de manque de mentalité de course ici, c'est surtout l'infrastructure qui fait défaut. Nous sommes en train de les optimiser".



"Nous avons fait un bon travail en 2023, pas fabuleux, mais solide. Nous connaissons toutefois l'ampleur de l'écart avec les leaders. Il serait présomptueux de penser que nous allons combler cet écart en un an, la Formule 1 ne fonctionne tout simplement pas ainsi. Mais nous allons avancer, j'en suis sûr, parce que je sens la passion et la persévérance des gens".



"Ce que j'attends le plus en ce moment, c'est ce moment de frissons lorsque notre voiture sort du box pour la première fois sur la piste lors des essais hivernaux à Bahreïn. C'est une sensation incomparable. Près de 1000 professionnels travaillent pendant près d'un an sur une telle voiture de course, et cela culmine à ce moment précis où tous vos espoirs, vos souhaits et vos objectifs sont mis en piste avec cette voiture. Faire partie de ça, c'est génial".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island