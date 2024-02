James Vowles: "Williams ha di nuovo un nome".

Questo è stato il punto più basso: la Williams ha ottenuto esattamente un punto nel Campionato del Mondo di Formula 1 nel 2019 e nessuno nel 2020. La terza scuderia più antica dopo Ferrari e McLaren era sull'orlo del collasso. Poi un gruppo di investitori statunitensi è entrato nella scena della Formula 1 e Dorilton Capital ha rilevato la scuderia in difficoltà.

L'uomo che dovrà riportare la Williams alla vittoria è James Vowles. Il capo stratega della Mercedes ha colto l'opportunità di realizzare il suo sogno in Formula 1: dirigere una scuderia di GP.

Il 44enne inglese si è subito reso conto: "In Williams abbiamo persone valide. Ma negli ultimi 15 anni non sono state in grado di dare un buon contributo per vari motivi. La competenza c'è, così come la dedizione, ed entrambe sono la base per la Williams per andare avanti".

"Il punto fondamentale è che manca la struttura e la prima cosa da fare è trovare un direttore tecnico e un capo aerodinamico". Vowles è riuscito a convincere l'esperto Pat Fry a venire alla Williams. Un ottimo acquisto. Fry lavorerà alla Williams dal 1° novembre 2023.

James Vowles: "La gente ha visto che ho lasciato una posizione comoda alla Mercedes per andare alla Williams. Ora vedono che Pat è arrivato da Alpine. Il messaggio è chiaro: la Williams vale di nuovo qualcosa, la Williams ha di nuovo un nome. E questo manderà un segnale agli altri specialisti. Williams sta subendo un cambiamento culturale e la gente lo capisce. Siamo percepiti in modo diverso rispetto a dodici mesi fa. Negli anni precedenti si poteva pensare che Williams fosse lì solo per riempire il campo. Ora la gente lo sa: siamo in missione".



"Ho parlato per la prima volta con Pat di un cambiamento quando non avevo ancora iniziato a lavorare alla Williams. Gli ho detto chiaramente cosa avevo in mente per la Williams. E sapevo che questo era l'uomo che volevo. Perché Pat è uno di quei direttori tecnici in grado di dare a una squadra una struttura e un approccio sistematico. È esattamente il tipo di uomo di cui abbiamo bisogno ora. Fry in realtà voleva rimanere con Alpine, ma ad aprile ha capito cosa stavamo facendo qui. Così ha voluto unirsi a noi".



James Vowles continua: "Alla Mercedes ho avuto il privilegio di lavorare in un'organizzazione in cui ai professionisti veniva dato quasi tutto quello che chiedevano. Questo è un netto contrasto con il nuovo ambiente, anche in considerazione del tetto dei costi. Non voglio agire frettolosamente quando si tratta di personale, ma piuttosto prendermi il tempo necessario per trovare la persona giusta per il lavoro".



In un contesto di normative stabili, Vowles sa che "il margine di miglioramento è limitato. La vera grande opportunità di fare un passo avanti arriverà nel 2026, quando la Formula 1 riceverà un nuovo regolamento. Abbiamo investito molto nelle infrastrutture, abbiamo assunto nuovo personale. Ci vorrà tempo perché tutto questo si faccia sentire".



Per quanto riguarda il 2024, la Williams ha completato in anticipo lo sviluppo del modello 2023 per concentrarsi sulla nuova vettura. Vowles ha dichiarato lo scorso settembre: "Vogliamo salire a centrocampo e possiamo farlo solo se ci prepariamo con sufficiente anticipo per la prossima stagione. Considerando il tetto dei costi, preferiamo investire nella vettura del prossimo anno. Stiamo anche continuando a riorganizzare la squadra corse, e non tutto è finanziariamente fattibile".



"Quando guardo indietro ai miei primi dodici mesi, l'emozione principale è l'orgoglio. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato nell'ultimo anno. Sono una persona che pensa alle corse giorno e notte. L'ultimo pensiero prima di andare a dormire è per la Williams, il primo pensiero quando mi sveglio è per la Williams. Le persone alla Williams trasudano passione per le corse, qui non è mai mancata la mentalità da corsa, ma soprattutto le infrastrutture. Stiamo cercando di ottimizzarle".



"Abbiamo fatto un buon lavoro nel 2023, non favoloso, ma solido. Tuttavia, sappiamo quanto sia grande il divario dal vertice. Sarebbe presuntuoso pensare di colmare questo divario in un solo anno, non è così che funziona la Formula 1. Ma andremo avanti, e non mi sembra che ci siano problemi. Ma andremo avanti, ne sono sicuro, perché sento la passione e la perseveranza della gente".



"Ciò che attendo con maggiore impazienza al momento è quel momento da pelle d'oca in cui la nostra vettura esce dai box e scende in pista per la prima volta durante i test invernali in Bahrain. È una sensazione impareggiabile. Quasi 1000 specialisti lavorano su un'auto da corsa come questa per quasi un anno, e poi tutto culmina in questo momento in cui tutte le speranze, i desideri e gli obiettivi vengono portati in pista con questa vettura. È fantastico farne parte".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas