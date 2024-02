James Vowles: "Williams tem novamente um nome"

Esse foi o ponto mais baixo: a Williams marcou exatamente um ponto no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 2019 e nenhum em 2020. A terceira equipa de GP mais antiga, depois da Ferrari e da McLaren, estava à beira do colapso. Então, um grupo de investidores dos EUA entrou na cena da Fórmula 1 e a Dorilton Capital assumiu o controlo da equipa de corrida em dificuldades.

O homem que vai levar a Williams de volta às vitórias é James Vowles. O estratega-chefe de longa data da Mercedes aproveitou a oportunidade para realizar o seu sonho na Fórmula 1 - dirigir uma equipa de corridas de GP.

O inglês de 44 anos apercebeu-se rapidamente: "Temos boas pessoas na Williams. Mas elas não foram capazes de contribuir bem nos últimos 15 anos por várias razões. A experiência está lá, assim como a dedicação, e ambas são a base para a Williams seguir em frente".

"Acho que o ponto fundamental é - há uma falta de estrutura, e a primeira coisa que precisamos fazer é encontrar um diretor técnico e um chefe de aerodinâmica." Vowles conseguiu convencer o experiente Pat Fry a vir para a Williams. Um ótimo partido. Fry está a trabalhar na Williams desde 1 de novembro de 2023.

James Vowles: "As pessoas viram que eu deixei uma posição confortável na Mercedes para ir para a Williams. Agora vêem que o Pat veio da Alpine para a Williams. A mensagem é clara - a Williams volta a valer alguma coisa, a Williams volta a ter um nome. E isso vai enviar um sinal a outros especialistas. A Williams está a passar por uma mudança cultural e as pessoas compreendem isso. Somos vistos de forma diferente do que éramos há doze meses. Em anos anteriores, as pessoas poderiam pensar que a Williams estava lá apenas para preencher o campo. Agora as pessoas sabem - estamos numa missão."



"A primeira vez que falei com o Pat sobre uma mudança foi quando ainda nem sequer tinha começado a trabalhar na Williams. Deixei-lhe claro o que estava a planear para a Williams. E percebi que era este o homem que eu queria. Porque o Pat é um daqueles directores técnicos que consegue dar a uma equipa uma estrutura e uma abordagem sistemática. É exatamente o tipo de homem de que precisamos agora. Na verdade, Fry queria ficar na Alpine, mas em abril viu o que estávamos a fazer aqui. Por isso, quis juntar-se a nós".



James Vowles continua: "Na Mercedes, tive o privilégio de trabalhar numa organização onde os profissionais recebiam quase tudo o que pediam. Isso é um forte contraste com o novo ambiente, também tendo em conta o limite de custos. Não quero agir precipitadamente quando se trata de pessoal, mas sim levar o meu tempo para encontrar a pessoa certa para o trabalho".



Tendo como pano de fundo uma regulamentação estável, Vowles sabe: "A margem para melhorias é limitada. A verdadeira grande oportunidade para um passo em frente virá em 2026, quando a Fórmula 1 receber novos regulamentos. Investimos muito em infra-estruturas, contratámos novas pessoas. Vai demorar algum tempo até que tudo isto se faça sentir".



No que diz respeito a 2024, a Williams concluiu o desenvolvimento do modelo 2023 mais cedo, a fim de se concentrar no novo carro. Vowles disse em setembro passado: "Queremos subir para o meio do pelotão e só o podemos fazer se nos prepararmos com antecedência suficiente para a próxima época. Tendo em conta o limite de custos, preferimos investir no carro do próximo ano. Também continuamos a reorganizar a equipa de corrida e nem tudo é financeiramente viável."



"Quando olho para os meus primeiros doze meses, a emoção dominante é o orgulho. Estou orgulhoso do que alcançámos no ano passado. Sou uma pessoa que pensa nas corridas dia e noite. Os últimos pensamentos antes de adormecer são sobre a Williams, os primeiros pensamentos quando acordo são sobre a Williams. As pessoas na Williams exalam uma paixão pelas corridas, nunca houve falta de mentalidade de corrida aqui, mas acima de tudo a infraestrutura. Estamos a otimizar isso".



"Fizemos um bom trabalho em 2023, não fabuloso, mas sólido. No entanto, sabemos quão grande é o fosso que nos separa do topo. Seria presunçoso pensar que vamos fechar essa lacuna num ano, não é assim que a Fórmula 1 funciona. Mas vamos seguir em frente, tenho a certeza disso, porque consigo sentir a paixão e a perseverança das pessoas."



"O que mais anseio neste momento é aquele momento de arrepio quando o nosso carro sai das boxes para a pista pela primeira vez durante os testes de inverno no Bahrain. É uma sensação inigualável. Quase 1000 especialistas trabalham num carro de corrida como este durante quase um ano, e depois tudo culmina neste momento em que todas as nossas esperanças, desejos e objectivos vão para a pista com este carro. É ótimo fazer parte disso".





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas