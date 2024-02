Alex Albon (Williams): ¿Para Hamilton en el Mercedes?

Max Verstappen contra Sergio Pérez o Fernando Alonso contra Lance Stroll fueron duelos de equipo en Red Bull Racing y Aston Martin en 2023 claramente favorables a los campeones del mundo.

Pero sólo un hombre no sólo dominó a su compañero de equipo en 2023, sino que le humilló descaradamente: Alex Albon. El piloto de Williams ganó todos los duelos de equipo contra el estadounidense Logan Sargeant por cero.

Clasificación sprint 5:0

Duelo sprint 4:0

Clasificación GP 22:0

Duelo GP 14:0



Lo irónico del rendimiento superior del piloto tailandés-británico Albon esta temporada es que la última vez que un piloto estuvo por delante en todas las sesiones de clasificación de todo el año fue en la temporada de GP de 2020, cuando Max Verstappen venció a Alex Albon en Red Bull Racing ¡Alex Albon!



Albon salió entre los seis primeros en Zandvoort, Monza y Las Vegas y terminó en los puntos siete veces: décimo en Baréin, séptimo en España, octavo en Gran Bretaña, octavo en Zandvoort, séptimo en Italia, noveno en Texas y México.



El londinense de 27 años afirma: "Puedo estar muy satisfecho conmigo mismo. No soy una persona complaciente, pero estoy orgulloso de mi temporada. Ha sido mi mejor año en la categoría reina".



"Tuve que luchar mucho en la mayoría de las carreras, y eso es lo que siempre me ha gustado más del automovilismo. No fuimos consistentemente fuertes. Éramos más rápidos en circuitos con poca carga aerodinámica, como Monza o Las Vegas. También éramos buenos cuando las temperaturas eran más bien bajas".



"Williams era menos competitivo en circuitos con alerones muy inclinados. O cuando hacía viento. Tenemos que trabajar en estos puntos débiles para 2024".



"Williams hizo un trabajo sólido en todos los aspectos en 2023. Fuimos capaces de sumar puntos cuando surgieron oportunidades, y el séptimo puesto final es un buen testamento para el equipo. Trabajamos duro como equipo de carreras, aunque hubo fines de semana en los que el coche no fue tan rápido. Me siento muy cómodo en Williams y tengo buenas sensaciones para 2024".



¿Qué dice Albon sobre los colores de 2024 de su coche de carreras? "Una evolución suave del diseño del año pasado, más patrocinadores, siempre son buenas noticias, es elegante y me gusta el azul".



Albon continúa: "Creo que en 2023 piloté mi mejor temporada en Fórmula 1. Ahora tengo más experiencia con el equipo, lo cual es importante. El equipo sabe ahora exactamente lo que necesito de un coche de carreras y yo sé exactamente lo que hace vibrar a mi gente."



"El primer paso será entender cómo podemos aprovechar mejor el potencial del nuevo coche. La gente verá que hemos dado un gran paso adelante en términos de tecnología, y eso a su vez significará que tendré que adaptarme al coche."



"En 2024, estábamos en una posición complicada. Realmente queríamos ese séptimo puesto en la Copa de Constructores, pero al mismo tiempo también queríamos reasignar tantos recursos como fuera posible al desarrollo del coche de 2024. He estado sentado en el simulador cada vez más, especialmente desde Navidad, pero en última instancia no sabes lo que está pasando hasta que sales a la pista en Bahréin."



"Confío en que todas las escuderías hagan grandes progresos. Ahora se tratará de dar un paso más grande que nuestros rivales directos. Queremos mejorar con respecto a 2023, y yo mismo quiero sumar más puntos."



"No quiero presionar innecesariamente al director del equipo, James Vowles, pero ya lleva un año ahí, el nuevo coche se ha creado bajo su supervisión, este es su primer bebé. Y la gente lo verá: estamos saliendo de los caminos trillados y asumiendo mayores riesgos. A ver si nuestros cálculos salen bien".



La única pregunta es: ¿cuánto tiempo seguirá siendo Albon piloto de Williams?



Después de la crisis de fichajes del 1 de febrero - Lewis Hamilton pasará de Mercedes a Ferrari a finales de 2024 - el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, tendrá que pensar en quién debería pilotar para Mercedes junto a George Russell en 2025. Por supuesto, Alex Albon también está en la lista de candidatos.





