Alex Albon (Williams) : Pour Hamilton en Mercedes ?

Max Verstappen contre Sergio Pérez ou Fernando Alonso contre Lance Stroll, c'étaient en 2023 des duels d'équipe chez Red Bull Racing et Aston Martin qui tournaient nettement à l'avantage des champions du monde.

Mais un seul homme n'a pas seulement dominé son compagnon d'écurie en 2023, il l'a carrément humilié : Alex Albon. Le pilote Williams a remporté tous les duels d'équipe contre l'Américain Logan Sargeant par zéro.

Qualités de sprint 5:0

Duel de sprint 4:0

Qualification GP 22:0

Duel GP 14:0



L'ironie de la supériorité du Thaï-Britannique Albon sur la saison est que la dernière fois qu'un pilote a mené toute l'année lors de chaque qualification, c'était lors de la saison GP 2020, lorsque Max Verstappen a battu Alex Albon à zéro chez Red Bull Racing !



Albon est parti du top-six à Zandvoort, Monza et Las Vegas, il a terminé sept fois dans les points - dixième à Bahreïn, septième en Espagne, huitième en Grande-Bretagne, huitième également à Zandvoort, septième en Italie, neuvième au Texas et au Mexique.



Le Londonien de 27 ans déclare : "Je peux être très satisfait de moi-même. Je ne suis pas quelqu'un de complaisant, mais je suis fier de ma saison. C'était ma meilleure année dans la catégorie reine".



"Dans la plupart des courses, j'ai dû me battre violemment, et c'est ce que j'ai toujours préféré dans le sport automobile. Nous n'étions pas constamment forts. Nous étions les plus rapides sur les circuits où l'on roule avec peu d'appui, comme à Monza ou à Las Vegas. Nous étions également bons lorsque les températures étaient plutôt basses".



"Williams était moins compétitive sur les circuits où les ailerons sont très inclinés. Ou quand il y avait du vent. Nous devons travailler sur de telles faiblesses pour 2024".



"Williams a été solide tout au long de l'année 2023. Nous avons pu marquer des points lorsque l'occasion s'est présentée et la septième place finale est une bonne note pour l'équipe. Nous avons travaillé dur en tant qu'écurie, même s'il y a eu des week-ends où la voiture n'était pas aussi rapide. Je me sens très bien chez Williams et j'ai un bon sentiment pour 2024".



Que pense Albon des couleurs 2024 de sa voiture de course ? "Une évolution en douceur du design de l'année dernière, plus de sponsors, toujours une bonne nouvelle, c'est élégant, et j'aime bien le bleu".



Albon poursuit : "Je pense que j'ai fait ma meilleure saison en Formule 1 en 2023. Maintenant, j'ai plus d'expérience avec l'équipe, c'est important. L'équipe sait maintenant exactement ce dont j'ai besoin d'une voiture de course et je sais exactement comment mes collaborateurs fonctionnent".



"Dans un premier temps, il s'agira de comprendre la meilleure façon d'exploiter le potentiel de la nouvelle voiture. Les gens verront que nous avons fait un grand pas en avant sur le plan technique, et cela signifiera pour moi que je dois m'adapter à la voiture".



"En 2024, nous étions dans une situation délicate. Nous voulions absolument cette septième place en Coupe des Constructeurs, mais en même temps, nous voulions réaffecter autant de ressources que possible au développement de la voiture de 2024. Je m'assois de plus en plus sur le simulateur, surtout depuis Noël, mais au final, vous ne savez pas ce qu'il en est tant que vous n'êtes pas en piste à Bahreïn".



"Je fais confiance à toutes les écuries pour faire de gros progrès. Il s'agira maintenant de faire un pas plus important que nos rivaux directs. Nous voulons nous améliorer par rapport à 2023, je veux moi-même entrer davantage dans les points".



"Je ne veux pas augmenter inutilement la pression sur le chef d'équipe James Vowles, mais il est là depuis un an maintenant, la nouvelle voiture a été conçue sous sa supervision, c'est son premier bébé. Et les gens vont voir - nous sortons des sentiers battus et prenons plus de risques. Nous verrons si notre calcul est bon".



La question est de savoir combien de temps Albon sera encore pilote Williams ?



Après le coup de théâtre du transfert du 1er février - Lewis Hamilton passe de Mercedes à Ferrari fin 2024 - le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, doit se demander qui roulera pour Mercedes en 2025 aux côtés de George Russell. Bien entendu, Alex Albon figure également sur la liste des candidats.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island