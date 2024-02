Alex Albon (Williams): Per Hamilton sulla Mercedes?

Max Verstappen contro Sergio Pérez o Fernando Alonso contro Lance Stroll sono stati duelli di squadra alla Red Bull Racing e all'Aston Martin nel 2023, chiaramente a favore dei campioni del mondo.

Ma solo un uomo non solo ha dominato il suo compagno di squadra nel 2023, ma lo ha addirittura umiliato: Alex Albon. Il pilota della Williams ha vinto tutti i duelli di squadra contro l'americano Logan Sargeant per zero.

Qualifiche sprint 5:0

Duello sprint 4:0

Qualifiche GP 22:0

Duello GP 14:0



L'ironia della prestazione superiore del pilota thailandese-britannico Albon in questa stagione è che l'ultima volta che un pilota è stato in testa in tutte le qualifiche dell'anno è stato nella stagione 2020 del GP, quando Max Verstappen ha battuto Alex Albon della Red Bull Racing - Alex Albon!



Albon è partito dai primi sei posti a Zandvoort, Monza e Las Vegas ed è finito nei punti sette volte: decimo in Bahrain, settimo in Spagna, ottavo in Gran Bretagna, ottavo a Zandvoort, settimo in Italia, nono in Texas e in Messico.



Il 27enne londinese afferma: "Posso essere molto soddisfatto di me stesso. Non sono una persona che si compiace, ma sono orgoglioso della mia stagione. È stato il mio anno migliore nella classe regina".



"Ho dovuto lottare duramente nella maggior parte delle gare, e questo è ciò che mi è sempre piaciuto di più del motorsport. Non eravamo costantemente forti. Eravamo più veloci sulle piste con poca deportanza, come Monza o Las Vegas. Andavamo bene anche quando le temperature erano piuttosto basse".



"La Williams era meno competitiva sui circuiti in cui le ali sono molto inclinate. O quando c'era vento. Dobbiamo lavorare su questi punti deboli per il 2024".



"Nel 2023 la Williams ha svolto un lavoro solido su tutti i fronti. Siamo stati in grado di segnare punti quando si sono presentate le opportunità, e il settimo posto alla fine è una buona testimonianza per la squadra. Abbiamo lavorato duramente come squadra corse, anche se ci sono stati dei fine settimana in cui la macchina non era così veloce. Mi sento molto bene alla Williams e ho buone sensazioni per il 2024".



Cosa dice Albon dei colori della sua auto da corsa per il 2024? "Un'evoluzione fluida del design dell'anno scorso, più sponsor, sempre una buona notizia, è elegante e mi piace il blu".



Albon continua: "Penso di aver guidato la mia migliore stagione in Formula 1 nel 2023. Ora ho più esperienza con la squadra, il che è importante. Il team ora sa esattamente cosa mi serve da una macchina da corsa e io so esattamente cosa fa scattare i miei collaboratori".



"Il primo passo sarà capire come sfruttare al meglio il potenziale della nuova vettura. La gente vedrà che abbiamo fatto un grande passo avanti in termini di tecnologia, e questo a sua volta significherà che dovrò adattarmi alla vettura".



"Nel 2024 eravamo in una posizione difficile. Volevamo davvero il settimo posto nella Coppa Costruttori, ma allo stesso tempo volevamo anche riassegnare quante più risorse possibili allo sviluppo della vettura 2024. Mi sono seduto sempre più spesso al simulatore, soprattutto dopo Natale, ma alla fine non puoi sapere cosa succede finché non scendi in pista in Bahrain".



"Confido nel fatto che tutte le scuderie facciano grandi progressi. Ora si tratta di fare un passo avanti rispetto ai nostri diretti rivali. Vogliamo migliorare rispetto al 2023 e io stesso voglio segnare più punti".



"Non voglio mettere inutilmente sotto pressione il Team Principal James Vowles, ma è lì da un anno, la nuova vettura è stata creata sotto la sua guida, questo è il suo primo figlio. E la gente se ne accorgerà: stiamo abbandonando i sentieri battuti e stiamo correndo rischi maggiori. Vediamo se i nostri calcoli funzionano".



L'unica domanda è: per quanto tempo Albon rimarrà un pilota Williams?



Dopo la stretta sui trasferimenti del 1° febbraio - Lewis Hamilton passerà dalla Mercedes alla Ferrari alla fine del 2024 - il team boss della Mercedes Toto Wolff dovrà pensare a chi dovrà guidare per la Mercedes al fianco di George Russell nel 2025. Naturalmente, anche Alex Albon è sulla lista dei candidati.





