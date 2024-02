Alex Albon (Williams): Para Hamilton na Mercedes?

Max Verstappen contra Sergio Pérez ou Fernando Alonso contra Lance Stroll foram duelos de equipa na Red Bull Racing e na Aston Martin em 2023 que foram claramente favoráveis aos campeões do mundo.

Mas apenas um homem não só dominou o seu companheiro de equipa em 2023, como o humilhou: Alex Albon. O piloto da Williams venceu todos os duelos de equipa contra o norte-americano Logan Sargeant por zero a zero.

Qualificação para o Sprint 5:0

Duelo de Sprint 4:0

Qualificação GP 22:0

Duelo de GP 14:0



A ironia do desempenho superior do piloto tailandês-britânico Albon nesta temporada é que a última vez que um piloto esteve à frente em todas as sessões de qualificação durante todo o ano foi na temporada de 2020, quando Max Verstappen venceu Alex Albon na Red Bull Racing - Alex Albon!



Albon partiu dos seis primeiros em Zandvoort, Monza e Las Vegas e terminou nos pontos sete vezes - décimo no Bahrain, sétimo em Espanha, oitavo na Grã-Bretanha, oitavo em Zandvoort, sétimo em Itália, nono no Texas e no México.



O londrino de 27 anos afirma: "Posso estar muito satisfeito comigo próprio. Não sou uma pessoa complacente, mas estou orgulhoso da minha época. Foi o meu melhor ano na categoria rainha".



"Tive de lutar muito na maioria das corridas e é isso que sempre gostei mais no desporto automóvel. Não éramos consistentemente fortes. Fomos mais rápidos em pistas com pouca força descendente, como Monza ou Las Vegas. Também fomos bons quando as temperaturas estavam bastante baixas."



"A Williams era menos competitiva em pistas onde as asas são muito inclinadas. Ou quando estava vento. Temos de trabalhar nestes pontos fracos para 2024".



"A Williams fez um trabalho sólido em todos os aspetos em 2023. Conseguimos marcar pontos quando surgiram oportunidades e o sétimo lugar no final é um bom testemunho da equipa. Trabalhámos arduamente como equipa de corrida, mesmo que tenha havido fins-de-semana em que o carro não foi tão rápido. Sinto-me muito confortável na Williams e tenho um bom pressentimento para 2024."



O que é que Albon diz sobre as cores do seu carro de corrida para 2024? "Uma evolução suave do design do ano passado, mais patrocinadores, o que é sempre uma boa notícia, é elegante e gosto do azul.



Albon continua: "Penso que fiz a minha melhor época na Fórmula 1 em 2023. Agora tenho mais experiência com a equipa, o que é importante. A equipa sabe exatamente o que eu preciso de um carro de corrida e eu sei exatamente o que faz o meu pessoal funcionar."



"O primeiro passo será perceber qual a melhor forma de concretizar o potencial do novo carro. As pessoas vão ver que demos um grande passo em frente em termos de tecnologia, o que, por sua vez, significa que terei de me adaptar ao carro."



"Em 2024, estávamos numa posição complicada. Queríamos muito aquele sétimo lugar na Taça dos Construtores, mas ao mesmo tempo também queríamos reafectar o máximo de recursos possível ao desenvolvimento do carro de 2024. Tenho estado cada vez mais sentado no simulador, especialmente desde o Natal, mas, em última análise, não sabemos o que se passa até irmos para a pista no Bahrain."



"Confio em todas as equipas de corrida para fazer grandes progressos. Agora será uma questão de dar um passo maior do que os nossos rivais directos. Queremos melhorar em relação a 2023 e eu próprio quero marcar mais pontos."



"Não quero colocar qualquer pressão desnecessária sobre o Diretor de Equipa James Vowles, mas ele está lá há um ano, o novo carro foi criado sob a sua supervisão, este é o seu primeiro filho. E as pessoas vão ver - estamos a sair da pista batida e a correr riscos maiores. Vamos ver se os nossos cálculos resultam".



A única questão é: quanto tempo é que Albon continuará a ser piloto da Williams?



Depois da crise das transferências a 1 de fevereiro - Lewis Hamilton mudará da Mercedes para a Ferrari no final de 2024 - o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, terá de pensar em quem deverá pilotar para a Mercedes ao lado de George Russell em 2025. Naturalmente, Alex Albon também está na lista de candidatos.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas