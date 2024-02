Logan Sargeant (Williams): "Puedes olvidarlo"

Las expectativas eran altas, especialmente por parte de la generación Netflix en Estados Unidos: Logan Sargeant se convirtió en el 58º piloto estadounidense en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 con Williams, pero las estadísticas también incluyen a aquellos pilotos que solo participaron en la Indy 500, que formó parte del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 durante muchos años.

Sargeant se convirtió en el primer piloto estadounidense en pilotar Grandes Premios desde Alexander Rossi en 2015, el primer estadounidense regular después de Scott Speed en Toro Rosso en 2007.

Los aficionados estadounidenses han tenido que esperar bastante tiempo para saborear el éxito. Ni Speed ni Rossi fueron capaces de puntuar en la Fórmula 1, el último estadounidense en hacerlo fue Michael Andretti en Monza 1993, ¡hace casi treinta años!

El último ganador de Estados Unidos: el padre de Michael, Mario Andretti, en Zandvoort en 1978, el mismo año en que se proclamó campeón del mundo.

Logan Sargeant comió pan duro: 22 Grandes Premios, 6 sprints, pero sólo una carrera puntuable: el 10º puesto en EE.UU. (¡de todos los lugares!), e incluso este punto sólo se produjo porque Lewis Hamilton y Charles Leclerc tuvieron que ser descalificados después de la carrera.



Mejor posición en parrilla de Logan en la temporada de GP de 2023: Sexto en Las Vegas.



A pesar de toda la simpatía por Sargeant, fue llevado al suelo por Alex Albon en Williams en 2023.



Cuando se le pregunta por la mayor lección de la pasada temporada, el estadounidense afirma: "Te hace darte cuenta del esfuerzo que supone pilotar a un nivel tan alto cada día. En las categorías inferiores, puedes permitirte el lujo de tener un día en el que rindas de forma mediocre. Y sigues estando delante. En la Fórmula 1 puedes olvidarte de eso".



"Lo que más me gustó fue la quali de Las Vegas 2023, ya que pude demostrar realmente de qué estoy hecho. Por fin pude dar en el clavo con mi rendimiento en los tres segmentos de la clasificación, y tuvimos un coche superrápido en Las Vegas."



Por último, pero no por ello menos importante, los inversores estadounidenses de Williams, Dorilton Capital, dan a Logan Sargeant un segundo año en la categoría reina.



El floridano afirma: "Conozco mis objetivos para la temporada 2024. Quiero aportar más. Estoy aún mejor preparado mental y físicamente que hace un año. He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mi primer año. Quiero poner en práctica todo lo que he aprendido en 2024. Quiero pilotar a un nivel más alto y con más regularidad".



"Ahora tengo puntos de referencia para todos los circuitos y para muchas situaciones, lo que tiene un valor incalculable y supone una diferencia fundamental para una primera temporada. Alex y yo tendremos un coche completamente diferente al de 2023, así que tenemos que aprender todo lo posible sobre el nuevo coche en Bahréin. Por supuesto, hemos tenido los datos del coche 2024 en el simulador durante algún tiempo y el coche es más cómodo de conducir."





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island