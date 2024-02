Logan Sargeant (Williams) : "Tu peux oublier ça"

Les attentes, notamment de la génération Netflix aux Etats-Unis, étaient grandes : Logan Sargeant est devenu le 58e pilote américain du championnat du monde de Formule 1 avec Williams, mais les statistiques incluent également les pilotes qui n'ont participé qu'à l'Indy 500, qui a fait partie du championnat du monde de Formule 1 pendant des années.

Sargeant est devenu le premier pilote américain depuis Alexander Rossi en 2015 à disputer des Grands Prix, le premier pilote titulaire américain après Scott Speed en 2007 chez Toro Rosso.

Les fans américains ont dû attendre longtemps avant de connaître le succès. Ni Speed ni Rossi n'ont marqué de points en Formule 1, le dernier Américain à avoir marqué des points en championnat du monde étant Michael Andretti à Monza en 1993, il y a donc près de trente ans !

Le dernier vainqueur américain : le père de Michael, Mario Andretti, à Zandvoort en 1978, année où il a été sacré champion du monde.

Logan Sargeant a mangé son pain noir : 22 Grands Prix, 6 sprints, mais une seule course aux points - 10e place aux Etats-Unis (de mémoire !), et encore, ce point n'a été obtenu que parce que Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont dû être disqualifiés après la course.



Meilleure place sur la grille de départ de Logan pour la saison GP 2023 : Sixième à Las Vegas.



Malgré toute la sympathie que l'on peut avoir pour Sargeant, il s'est fait écraser par Alex Albon chez Williams en 2023.



Interrogé sur la plus grande leçon de la saison passée, l'Américain déclare : "On se rend compte de l'effort nécessaire pour courir tous les jours à un tel niveau. Dans les catégories de jeunes, tu peux te permettre de temps en temps un jour où tu es aussi médiocre. Et tu es quand même en tête. En Formule 1, tu peux oublier cela".



"Ce qui m'a le plus réjoui en 2023, c'est la qualification à Las Vegas, où j'ai vraiment pu montrer ce que j'avais dans le ventre. J'ai enfin pu mettre en valeur mes performances dans les trois segments de qualification, et en plus, nous avions une voiture ultra-rapide à Vegas".



Grâce notamment aux investisseurs américains chez Williams, Dorilton Capital, Logan Sargeant obtient une deuxième année dans la catégorie reine.



Le Floridien déclare : "Je connais mes objectifs pour la saison 2024. Je veux contribuer davantage. Je suis encore mieux préparé mentalement et physiquement qu'il y a un an. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ma première année. Tout ce que j'ai appris, je veux le mettre en pratique en 2024. Je veux rouler à un niveau plus élevé et plus constant".



"J'ai maintenant des points de référence pour tous les circuits et pour de nombreuses situations, c'est inestimable et c'est une différence fondamentale par rapport à une première saison. Alex et moi aurons une voiture très différente de celle de 2023, à Bahreïn nous devons apprendre le plus possible sur la nouvelle voiture. Bien sûr, nous avons depuis longtemps les données de la voiture 2024 dans le simulateur, et la voiture est plus agréable à conduire".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island