Logan Sargeant (Williams): "Puoi scordartelo"

Le aspettative erano alte, soprattutto da parte della generazione Netflix negli Stati Uniti: Logan Sargeant è diventato il 58° pilota statunitense nel Campionato del Mondo di Formula 1 con la Williams, ma le statistiche includono anche i piloti che hanno preso parte solo alla Indy 500, che per molti anni ha fatto parte del Campionato del Mondo di Formula 1.

Sargeant è diventato il primo pilota statunitense a guidare i Gran Premi dopo Alexander Rossi nel 2015, il primo statunitense regolare dopo Scott Speed alla Toro Rosso nel 2007.

I fan statunitensi hanno dovuto aspettare a lungo per assaporare il successo. Né Speed né Rossi sono riusciti a conquistare punti in Formula 1, l'ultimo americano a segnare punti è stato Michael Andretti a Monza 1993, quasi trent'anni fa!

L'ultimo vincitore statunitense: Mario Andretti, padre di Michael, a Zandvoort nel 1978, lo stesso anno in cui divenne campione del mondo.

Logan Sargeant ha mangiato pane duro: 22 Gran Premi, 6 sprint, ma un solo giro a punti - il 10° posto negli USA (tra tutti i posti!), e anche questo punto è arrivato solo perché Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati squalificati dopo la gara.



La migliore posizione in griglia di Logan nel GP della stagione 2023: Sesto posto a Las Vegas.



Nonostante la simpatia per Sargeant, nel 2023 è stato messo in ginocchio da Alex Albon alla Williams.



Alla domanda su quale sia la lezione più importante della stagione passata, l'americano ha risposto: "Ti fa capire quanto impegno ci vuole per guidare ogni giorno a un livello così alto. Nelle classi giovanili, puoi permetterti di avere un giorno in cui le tue prestazioni sono così mediocri. E sei ancora in testa. In Formula 1 puoi scordartelo".



"Sono stato molto contento delle qualifiche di Las Vegas nel 2023, perché sono riuscito a dimostrare di che pasta sono fatto. Sono stato finalmente in grado di ottenere prestazioni ottimali in tutti e tre i segmenti di qualifica, e a Las Vegas avevamo una macchina velocissima".



Infine, gli investitori statunitensi della Williams, Dorilton Capital, hanno concesso a Logan Sargeant un secondo anno nella classe regina.



Il floridiano afferma: "Conosco i miei obiettivi per la stagione 2024 e voglio dare un contributo maggiore. Sono ancora più preparato mentalmente e fisicamente rispetto a un anno fa. Ho avuto molto tempo per riflettere sul mio primo anno. Nel 2024 voglio mettere in pratica tutto ciò che ho imparato. Voglio guidare a un livello più alto e con maggiore costanza".



"Ora ho dei punti di riferimento per tutti i circuiti e per molte situazioni, il che è inestimabile e rappresenta una differenza fondamentale per una prima stagione. Io e Alex avremo una macchina completamente diversa rispetto al 2023, quindi dobbiamo imparare il più possibile sulla nuova vettura in Bahrain. Naturalmente, abbiamo a disposizione i dati della vettura 2024 nel simulatore da un po' di tempo e la macchina è più comoda da guidare".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas