Logan Sargeant (Williams): "Podes esquecer isso"

As expectativas eram altas, especialmente da geração Netflix nos EUA: Logan Sargeant tornou-se o 58º piloto americano no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 com a Williams, mas as estatísticas também incluem os pilotos que só participaram na Indy 500, que fez parte do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 durante muitos anos.

Sargeant tornou-se o primeiro piloto americano a conduzir Grandes Prémios desde Alexander Rossi, em 2015, e o primeiro americano regular depois de Scott Speed na Toro Rosso, em 2007.

Os fãs norte-americanos tiveram de esperar muito tempo por uma prova de sucesso. Nem Speed nem Rossi conseguiram marcar pontos na Fórmula 1, o último americano a marcar pontos foi Michael Andretti em Monza 1993, há quase trinta anos!

O último vencedor dos EUA: o pai de Michael, Mario Andretti, em Zandvoort em 1978, no mesmo ano em que se tornou campeão do mundo.

Logan Sargeant comeu pão duro: 22 Grandes Prémios, 6 sprints, mas apenas uma corrida para marcar pontos - 10º lugar nos EUA (de todos os lugares!), e mesmo este ponto só aconteceu porque Lewis Hamilton e Charles Leclerc tiveram de ser desclassificados após a corrida.



A melhor posição de Logan na grelha de partida para o GP de 2023: Sexto em Las Vegas.



Apesar de toda a simpatia por Sargeant, ele foi levado ao chão por Alex Albon na Williams em 2023.



Quando questionado sobre a maior lição da época passada, o americano diz: "Faz-nos perceber o esforço que é necessário para conduzir a um nível tão elevado todos os dias. Nas classes júnior, podemos dar-nos ao luxo de ter um dia em que temos um desempenho medíocre. E continuamos a estar na frente. Na Fórmula 1, isso é coisa que se pode esquecer".



"Fiquei muito satisfeito com a qualificação em Las Vegas em 2023, pois pude realmente mostrar do que sou feito. Consegui finalmente obter o meu desempenho nos três segmentos de qualificação e tivemos um carro super-rápido em Las Vegas."



Por último, mas não menos importante, os investidores americanos da Williams, Dorilton Capital, estão a dar a Logan Sargeant um segundo ano na categoria rainha.



O floridiano afirma: "Sei quais são os meus objectivos para a época de 2024, quero contribuir mais. Estou ainda mais bem preparado mental e fisicamente do que há um ano. Tive muito tempo para refletir sobre o meu primeiro ano. Quero pôr em prática tudo o que aprendi em 2024. Quero conduzir a um nível mais elevado e de forma mais consistente".



"Agora tenho pontos de referência para todos os circuitos e para muitas situações, o que é inestimável e uma diferença fundamental para uma primeira época. O Alex e eu vamos ter um carro completamente diferente do de 2023, por isso temos de aprender o mais possível sobre o novo carro no Bahrain. Claro que já temos os dados do carro de 2024 no simulador há algum tempo e o carro é mais confortável de conduzir."





