Sauber 2024: Alfa Romeo se convierte en la Mamba Verde

Tenemos una Mamba Verde en la Fórmula 1 de 2024: la tradicional escudería Sauber -que compite en el Campeonato del Mundo de 2024 como "Stake F1 Team"- ha dotado al nuevo bólido C44 de una venenosa librea verde y negra.

Los contrastes no podrían ser más marcados: En el venerable Guildhall londinense del siglo XV (ahora utilizado como edificio gubernamental), una de las máquinas de carreras técnicamente más extremas expuestas es un Fórmula 1.

Tras la era Alfa Romeo en Sauber (de 2017 a 2023), se abre un nuevo capítulo: una fase de transición en 2024 y 2025 bajo el nombre de equipo "Stake F1 Team". Sin embargo, el morro del coche C44 muestra lo que hay dentro: tecnología Sauber del Oberland zuriqués.

Los cinco años de colaboración con Alfa Romeo fueron desiguales: octavos en los Campeonatos del Mundo de 2019 y 2020, novenos en la Copa de Constructores de 2021, sextos en 2022 y una caída al noveno puesto en 2023.

Ahora hay una sensación de optimismo en el equipo que la mayoría de los aficionados probablemente llamarán Sauber en 2024. En los próximos dos años, Andreas Seidl, CEO de Sauber, dirigirá el desarrollo del equipo para que pueda convertirse en el equipo de Fórmula 1 de Audi en 2026.



Las primeras imágenes del coche así lo ponen de manifiesto: El equipo destacará en 2024. El color verde brillante (desarrollado con el socio BASF) llama la atención y pretende encarnar la imagen que quiere dar la escudería: atrevida, agresiva, venenosa. Está tan alejado del anterior gris antracita elegido a menudo por Sauber como la polvorienta música de cámara lo está del crujiente hard rock.



Alessandro Alunni Bravi, jefe del equipo Transition: "Este C44 es la personificación de muchas, muchas horas de trabajo de James Key y su equipo. Mostrar un coche nuevo siempre es un momento emocionante, pero esto es algo más: un nuevo comienzo. Nuestra palabra principal es "desencadenado". Queremos hacer las cosas de forma un poco diferente".



"También es un anuncio: No sólo queremos participar en la Fórmula 1, queremos estar con la música. Estamos dando un paso adelante con una identidad totalmente nueva. Queremos destacar".



"Tenemos un aspecto fresco y descarado, que debe mostrar cómo queremos enfocar nuestras tareas. No queremos definir ningún objetivo concreto, sólo esto: queremos mejorar en todos los ámbitos. Esto se aplica no sólo al rendimiento bruto del coche de carreras, sino también a todo el equipo, incluida la parte operativa, como la estrategia de carrera o los cambios de neumáticos. En última instancia, queremos hacerlo mejor en la próxima temporada que en 2023."



"Supongo que la densidad de potencia será aún mayor. Creemos que hemos hecho un mejor trabajo en todos los aspectos, también nos desarrollaremos con un estilo completamente diferente. Pero sólo veremos lo que vale en Bahréin. Hemos hecho los deberes, pero sabemos que la competición nunca duerme".



"Vamos a una tercera temporada con los mismos pilotos, Bottas y Zhou. La estabilidad es importante para tener éxito en la Fórmula 1, aunque este sea un nuevo comienzo."



"Nuestro rendimiento con este coche verde y negro muestra cómo vamos a destacar. Se verá mega, especialmente en las carreras nocturnas".



Para avanzar en la Copa de Constructores, el Stake F1 Team de Sauber tendrá que superar a la segunda escudería de Red Bull Visa Cash App RB y a Williams cuando miremos a la Copa de Constructores de 2023. Alpine consiguió más de cien puntos más que Alfa Romeo (Sauber) en 2023; para alcanzar el sexto puesto, la Mamba Verde tendrá que morder muy fuerte unas cuantas veces.





Presentaciones de la Fórmula 1

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island