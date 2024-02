Sauber 2024 : Alfa Romeo devient le Mamba vert

Agressive, excitante, différente : après des années de courses Sauber en rouge et blanc, couleurs d'Alfa Romeo et de la Suisse, l'écurie se présentera en 2024 comme "Stake F1 Team" avec le modèle C44 en vert poison et noir.

En 2024, nous aurons un mamba vert dans le peloton de la Formule 1 : l'écurie de course traditionnelle Sauber - au départ du championnat du monde 2024 sous le nom de "Stake F1 Team" - a doté sa nouvelle voiture de course de type C44 d'une peinture verte et noire.

Les contrastes ne pourraient pas être plus flagrants : Dans le cadre du vénérable Guildhall de Londres datant du 15e siècle (aujourd'hui utilisé comme bâtiment gouvernemental), on présente l'un des engins de course les plus extrêmes sur le plan technique, une voiture de Formule 1.

Après l'ère Alfa Romeo chez Sauber (de 2017 à 2023), un nouveau chapitre s'ouvre : une phase de transition en 2024 et 2025 sous le nom d'équipe "Stake F1 Team". Mais sur le nez du véhicule C44, on peut lire ce qu'il y a dedans - la technique Sauber de l'Oberland zurichois.

Les cinq années de coopération avec Alfa Romeo ont été mitigées : huitième place au championnat du monde en 2019 et 2020, neuvième place en coupe des constructeurs en 2021, sixième place en 2022, neuvième place en 2023.

Aujourd'hui, on sent une atmosphère de renouveau dans l'équipe que la plupart des fans appelleront probablement Sauber en 2024. Au cours des deux prochaines années, le CEO de Sauber, Andreas Seidl, dirigera la poursuite de la construction afin que l'équipe puisse se présenter en 2026 comme une équipe de Formule 1 d'Audi.



Les premières images de la voiture le soulignent : L'équipe se fera remarquer en 2024. Le vert vif (développé avec le partenaire BASF) saute aux yeux, il doit incarner l'image que l'écurie veut donner : audacieuse, agressive, toxique. C'est à peu près aussi éloigné de l'ancien gris anthracite souvent choisi par Sauber qu'une musique de chambre poussiéreuse l'est d'un hard-rock croustillant.



Le chef d'équipe de transition Alessandro Alunni Bravi : "Cette C44 incarne de très nombreuses heures de travail de James Key et de ses collaborateurs. Montrer une nouvelle voiture est toujours un moment excitant, mais là, c'est encore autre chose - un nouveau départ. Notre mot d'ordre est 'unleashed', déchaîné. Nous voulons faire les choses un peu différemment".



"C'est aussi une annonce : Nous ne voulons pas être un simple participant à la Formule 1, nous voulons être dans la musique. Nous nous présentons pour ainsi dire avec une toute nouvelle identité. Nous voulons nous démarquer".



"Nous avons une apparence fraîche et impertinente, cela doit montrer comment nous voulons aborder nos tâches. Nous ne voulons pas définir d'objectifs précis, juste ceci - nous voulons nous améliorer à tous les niveaux. Cela ne s'applique pas seulement à la performance brute de la voiture de course, mais à l'ensemble de l'équipe, y compris la partie opérationnelle, comme la stratégie de course ou le changement de pneus. En fin de compte, nous voulons faire mieux la saison prochaine qu'en 2023".



"Je pars du principe que la densité des performances sera encore plus élevée. Nous pensons que nous avons fait un meilleur travail à tous les niveaux, nous allons aussi développer dans un style très différent. Mais ce que tout cela vaut, nous ne le verrons qu'à Bahreïn. Nous avons fait nos devoirs, mais nous savons que la concurrence ne dort pas".



"Nous entamons une troisième saison avec les mêmes pilotes, Bottas et Zhou. La stabilité est importante pour réussir en Formule 1, même si c'est un nouveau départ".



"Notre apparition avec cette voiture verte et noire montre comment nous allons nous démarquer. Cela aura un aspect méga, surtout lors des courses de nuit".



Pour progresser dans la Coupe des constructeurs, le Stake F1 Team made by Sauber devra passer devant la deuxième écurie Red Bull, Visa Cash App RB, et Williams, si nous regardons la Coupe des constructeurs 2023. Alpine a remporté plus de cent points de plus qu'Alfa Romeo (Sauber) en 2023 ; pour atteindre la 6e place, le Mamba vert doit mordre très douloureusement à plusieurs reprises.





Présentations de la Formule 1

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island