Sauber 2024: Alfa Romeo diventa il Green Mamba

Nel 2024 avremo un Green Mamba in Formula 1: la tradizionale scuderia Sauber - che parteciperà al Campionato del Mondo 2024 come "Stake F1 Team" - ha dato alla nuova auto da corsa C44 una velenosa livrea verde e nera.

I contrasti non potrebbero essere più netti: Nella cornice della venerabile Guildhall londinese del XV secolo (ora adibita a edificio governativo), una delle macchine da corsa più tecnicamente estreme in mostra è una vettura di Formula 1.

Dopo l'era Alfa Romeo alla Sauber (dal 2017 al 2023), si apre un nuovo capitolo: una fase di transizione nel 2024 e 2025 con il nome della squadra "Stake F1 Team". Tuttavia, il muso della vettura C44 mostra cosa c'è all'interno: la tecnologia Sauber dell'Oberland zurighese.

La collaborazione quinquennale con Alfa Romeo ha avuto un andamento altalenante: ottavo posto nei Campionati del Mondo 2019 e 2020, nono posto nella Coppa Costruttori 2021, sesto nel 2022 e un calo al nono posto nel 2023.

Ora c'è un senso di ottimismo nella squadra che la maggior parte dei fan probabilmente chiamerà Sauber nel 2024. Nei prossimi due anni, l'amministratore delegato della Sauber, Andreas Seidl, guiderà l'ulteriore sviluppo della squadra in modo che possa diventare il team Audi di Formula 1 nel 2026.



Le prime immagini della vettura sottolineano questo aspetto: Il team si distinguerà nel 2024. Il colore verde brillante (sviluppato con il partner BASF) cattura l'attenzione e vuole incarnare il modo in cui la squadra vuole apparire: audace, aggressiva, velenosa. È tanto lontano dal precedente grigio antracite, spesso scelto dalla Sauber, quanto la musica da camera polverosa lo è dall'hard rock frizzante.



Il boss del team Transition, Alessandro Alunni Bravi: "Questa C44 incarna molte, molte ore di lavoro di James Key e del suo team. Presentare una nuova vettura è sempre un momento emozionante, ma questa è un'altra cosa: un nuovo inizio. La nostra parola d'ordine è "scatenata". Vogliamo fare le cose in modo un po' diverso".



"È anche un annuncio: Non vogliamo solo partecipare alla Formula 1, ma anche alla musica. Stiamo uscendo con un'identità completamente nuova. Vogliamo distinguerci".



"Abbiamo un aspetto fresco e sfacciato, che dovrebbe mostrare come vogliamo affrontare i nostri compiti. Non vogliamo definire obiettivi specifici, ma solo questo: vogliamo migliorare in tutte le aree. Questo vale non solo per le prestazioni grezze della vettura da corsa, ma anche per l'intero team, compresa la parte operativa, come la strategia di gara o il cambio degli pneumatici. In definitiva, nella prossima stagione vogliamo fare meglio di quanto abbiamo fatto nel 2023".



"Presumo che la densità di potenza sarà ancora più elevata. Crediamo di aver fatto un lavoro migliore sotto tutti i punti di vista, inoltre svilupperemo uno stile completamente diverso. Ma vedremo il valore di tutto questo solo in Bahrain. Abbiamo fatto il nostro dovere, ma sappiamo che la concorrenza non dorme mai".



"Stiamo affrontando la terza stagione con gli stessi piloti, Bottas e Zhou. La stabilità è importante per il successo in Formula 1, anche se questo è un nuovo inizio".



"La nostra performance con questa vettura verde e nera dimostra come ci distingueremo. Avremo un aspetto straordinario, soprattutto nelle gare notturne".



Per avanzare nella Coppa Costruttori, lo Stake F1 Team di Sauber dovrà superare la seconda scuderia Red Bull Visa Cash App RB e la Williams quando si guarda alla Coppa Costruttori 2023. Alpine ha ottenuto più di cento punti in più rispetto ad Alfa Romeo (Sauber) nel 2023; per raggiungere il 6° posto, il Green Mamba dovrà mordere molto forte alcune volte.





Presentazioni di Formula 1

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas